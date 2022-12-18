Líbano repatria cuerpo del Casco Azul irlandés de la ONU

El cuerpo del Casco Azul irlandés Sean Rooney, que murió en una patrulla de mantenimiento de la paz de la ONU en el Líbano, fue repatriado el domingo 18 de diciembre desde Beirut.

El Casco Azul fue asesinado a tiros el miércoles por la noche 14 de diciembre y un segundo soldado estaba en estado crítico después de que una multitud hostil rodeara su vehículo blindado en el sur del Líbano, dijo el jueves 15 de diciembre el ministro de Asuntos Exteriores y de Defensa de Irlanda, Simon Coveney.

El primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, dijo el viernes (16 de diciembre) que las investigaciones sobre el incidente continuaban, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Líbano dijo el jueves por la noche que Coveney se había ofrecido a enviar una delegación irlandesa para ayudar en la investigación.

Por su parte, el General del ejército libanés, Pierre Saab, dijo: "Vemos que cualquier ataque a la UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), de cualquier tamaño, es un ataque a la seguridad de nuestro país y los libaneses lo rechazan totalmente. El comando del ejército y todas las agencias de seguridad harán sus mejores esfuerzos para revelar las circunstancias de lo que sucedió el 15 de diciembre de 2022 (nota del editor: el incidente en el que mataron a Rooney ocurrió el 14 de diciembre de 2022), y cualquiera que demuestre ser un agresor contra las Fuerzas de Paz de Las Naciones Unidas irá a la justicia para ser castigado".

Today, at a somber ceremony at Beirut airport, UNIFIL, @LebarmyOfficial and Ambassador of Ireland paid their respects to Irish peacekeeper Private Sean Rooney, killed late Wednesday night.

Our hearts go out to his family, friends and colleagues. pic.twitter.com/dpsexIKOt6 — UNIFIL (@UNIFIL_) December 18, 2022

Se desconoce al atacante

El sur de Líbano es un bastión de Hezbolá, un poderoso grupo armado y un importante partido político respaldado por Irán. El partido ha negado su participación en la violencia, diciendo que fue un "incidente no intencional" entre los residentes y los Cascos Azules, las fuerzas de la ONU.

Sin embargo, Coveney le dijo a la emisora estatal irlandesa RTE que no aceptaba las garantías de Hezbolá de que no estaba involucrado.

Coveney dijo que dos vehículos pertenecientes a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) y que viajaban por el sur del Líbano se separaron antes de que ocurrieran los disparos.

Anteriormente había citado "cierta tensión sobre el terreno entre las fuerzas de Hezbolá y la FPNUL en los últimos meses", pero dijo que el asesinato fue "inesperado".

