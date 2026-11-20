Liberar la Cartilla del Servicio Militar Nacional en apenas tres meses es posible mediante una modalidad que ofrece la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para los jóvenes que desean cumplir con esta obligación ciudadana en un periodo más corto.

Se trata del Servicio Militar Encuadrado voluntario en las Compañías Regionales, una alternativa que implica permanecer en instalaciones militares y participar en actividades de adiestramiento de lunes a sábado.

A diferencia del esquema tradicional, en el que los conscriptos pueden cumplir con 13 sesiones sabatinas o permanecer a disponibilidad durante un año.

¿Qué es la modalidad de Servicio Militar Encuadrado voluntario?

Es una alternativa para cumplir con el Servicio Militar Nacional mediante un periodo intensivo de adiestramiento de tres meses dentro de alguna de las Compañías Regionales del S.M.N.

Durante este tiempo, los participantes permanecen en las instalaciones militares y reciben instrucción relacionada con la doctrina militar vigente.

El programa contempla actividades como paso de la Pista del Combatiente, prácticas de tiro y labores sociales.

Además, los jóvenes reciben capacitación en talleres de artes y oficios, con el propósito de proporcionarles conocimientos que puedan aprovechar posteriormente en el ámbito laboral.

La Sedena también contempla beneficios durante el adiestramiento, entre ellos alimentación, alojamiento, vestuario, servicio médico, seguro de vida militar y una ayuda económica semanal.

¿Esta modalidad es voluntaria o me la asigna el sorteo?

Como su nombre lo indica, el ingreso a las Compañías Regionales es voluntario. Es decir, los interesados deben manifestar expresamente su deseo de participar y presentar una solicitud para incorporarse a esta modalidad.

En el caso de las compañías, los interesados pueden solicitar su ingreso directamente ante la Zona Militar correspondiente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y aprueben las evaluaciones de selección.

¿Quiénes pueden participar como encuadrados voluntarios?

De acuerdo con los requisitos publicados por la Sedena, esta modalidad está dirigida a hombres que cumplan con las siguientes condiciones:

Ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad.

Tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 30.

Contar con la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, expedida durante el año en curso o en años anteriores.

Comprobar buena conducta.

Encontrarse en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para realizar actividades militares.

Manifestar por escrito su voluntad de participar en el adiestramiento.

Es importante considerar que presentar la solicitud no garantiza el ingreso, ya que los aspirantes deben pasar por un proceso de evaluación.

¿Cuánto dura y qué actividades incluye el Servicio Militar Encuadrado voluntario?

El adiestramiento tiene una duración de tres meses, durante los cuales los participantes permanecen en las instalaciones de la compañía asignada.

De acuerdo con la información de la Sedena, las actividades se desarrollan de lunes a viernes y los sábados hasta las 11:00 horas.

Entre las actividades que contempla el programa se encuentran:

Instrucción militar y conocimientos de doctrina militar.

Prácticas de tiro.

Ejercicios en la Pista del Combatiente.

Actividades de labor social.

Talleres de artes y oficios.

¿Cuándo se libera la Cartilla Militar y dónde se recoge?

La Sedena señala que, al concluir el programa, se entrega la hoja de liberación. Para conocer la fecha y el procedimiento de entrega de la documentación correspondiente, los interesados deben consultar directamente con la compañía en la que realizaron su servicio y la Zona Militar correspondiente.

¿Qué pasa si no cumplo con el Servicio Militar?

El Servicio Militar Nacional es una obligación ciudadana establecida en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley del Servicio Militar.

Por ello, quienes no realizan el trámite o no cumplen con las actividades que les corresponden dejan pendiente esta obligación. La Sedena contempla distintas formas de cumplirla, ya sea mediante el adiestramiento encuadrado tradicional, las Compañías Regionales o la modalidad a disponibilidad.