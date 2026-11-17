¿Te toca realizar el Servicio Militar Nacional (SMN)? Desde principios de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó cambios al esquema de adiestramiento, pero ¿en qué consisten?

Ahora, los jóvenes de la clase 2008 deberán cumplir con esta fase obligatoria en tan solo 3 meses, en lugar de asistir durante casi todo el año, como ocurría en años anteriores.

¿Quiénes deben asistir, qué pasa si no acudiste al sorteo y cuándo podrás liberar tu cartilla militar?

¿Qué es el esquema de 13 sábados del Servicio Militar?

A partir de 2026, el Servicio Militar implementó un nuevo modelo de adiestramiento que permite a los jóvenes cumplir con su capacitación en 13 sesiones sabatinas, que equivalen a 3 meses.

Durante este periodo, los jóvenes reciben capacitación sobre conocimientos básicos de la doctrina militar vigente en unidades militares.

Este cambio busca que los participantes cumplan con esta etapa del servicio en un periodo más corto, sin necesidad de acudir todos los sábados durante casi un año.

¿Quiénes deben cumplir con el adiestramiento de 13 sábados?

Los jóvenes que deben cumplir con esta fase del Servicio Militar Nacional son aquellos que durante el sorteo de reclutamiento obtuvieron bola blanca o bola azul.

Esto significa que si en tu cartilla aparece que estás bajo la modalidad de encuadrado, o si eres remiso sí o sí tendrás que presentarte cada sábado a la unidad militar asignada.

Por otro lado, quienes obtuvieron bola negra cumplen su servicio a disponibilidad, por lo que no están sujetos a realizar las 13 sesiones de adiestramiento ordinario.

¿Qué pasa si no acudí al sorteo del Servicio Militar este 2026?

¡Alto ahí! El hecho de que no te hayas presentado al sorteo del Servicio Militar no significa que ya estés exento de cumplir con esta obligación.

De acuerdo con Defensa, los jóvenes que no se presentaron al sorteo son considerados automáticamente como bola blanca o remisos, por lo que deberán cumplir con el servicio de adiestramiento.

Durante enero, los interesados deberán acudir a los puestos de recepción instalados en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento para entregar su cartilla.

¿Cuánto dura el adiestramiento de 13 sábados y en qué horarios?

El nuevo adiestramiento tiene una duración de 13 sábados, con sesiones de seis horas, por lo que los participantes acumularán en total 78 horas de capacitación.

El esquema se contempla de la siguiente manera:

Horario:

7:00 a 13:00 horas

1er escalón: sábados de febrero y abril

2ndo escalón: sábados de agosto a octubre

¿Cómo se libera la Cartilla Militar?

La liberación de la Cartilla Militar se realiza durante diciembre de cada año, una vez que los jóvenes cumplen con sus obligaciones, ya sea bajo la modalidad de encuadrados o a disponibilidad.

Durante ese mes, Defensa y la Secretaría de Marina instalan puestos de entrega en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento.

Para recoger la cartilla liberada, los interesados deberán presentar:

Recibo correspondiente.

Identificación oficial con fotografía.

Quienes no recojan su documentación durante diciembre podrán acudir a las Oficinas de Reclutamiento de las Zonas Militares o Navales entre enero y junio del siguiente año.