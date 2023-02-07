Inicia la “liberación controlada” de gases tóxicos en Ohio por tren descarrilado

Este lunes 6 de febrero dio inicio la "liberación controlada" de productos químicos en Ohio, Estados Unidos, concretamente en el sitio donde se descarriló un tren durante la madrugada del pasado sábado, muy cerca de la frontera con Pensylvania y que produjo un incendio intenso y evacuaciones.

Al menos 50 vagones de carga presentaron daños; sin embargo, la preocupación giró entorno a cinco que portaban una carga química tóxica "inestable", pues existía riesgo de explosión y que además contienen gases muy tóxicos para la salud, por lo que las autoridades estadounidenses procedieron con operaciones para liberar el producto de forma controlada.

La "liberación controlada" es de cloruro de vinilo presurizado, un gas cancerígeno y altamente inflamable, pero que comenzó con una explosión programada, seguida de una combustión continua de la sustancia. Así lo dio a conocer Sandy Mackey, portavoz de la Agencia de Manejo de Emergencias de Ohio.

Multiple train cars were seen on fire in images posted on social media from East Palestine, Ohio, a town northwest of Pittsburgh. Smoke was seen rising from the blaze and filling the atmosphere https://t.co/ResXoRJFE4 pic.twitter.com/9b96QB0D85 — Reuters (@Reuters) February 4, 2023

Esta acción provocó una columna de humo negro y espeso en la zona del accidente, la cual ha sido evacuada por riesgo de explosión y contaminación tóxica. Esto es en la ciudad de East Palestine, de Ohio, muy cerca de Pensilvania y localizada al noroeste de Pittsburgh.

La tensión y emergencia se hizo presente cuando elementos de seguridad pública informaron a los ciudadanos que, después del descarrilamiento del tren, los dispositivos de alivio de presión en algunos de los vagones afectados habían dejado de funcionar. Un día después procedieron con la liberación de gases para evitar una "falla catastrófica".

¿Qué liberaron en Ohio por el descarrilamiento de un tren?

De acuerdo con la Agencia de Manejo de Emergencias de Ohio, la liberación de gases tóxicos de los vagones es por un producto: el cloruro de vinilo. Esta sustancia es un gas incoloro producido industrialmente que se quema fácilmente y se usa principalmente en la fabricación de tuberías de cloruro de polivinilo (PVC) y otros productos, según el Instituto Nacional del Cáncer. También es un subproducto del humo del cigarrillo.

La compañía dijo en un breve comunicado casi dos horas después de que comenzara la operación que "la ruptura controlada de varios vagones de tren se completó con éxito" y no se reportaron heridos, por lo que se trata de una operación exitosa para evitar alguna explosión; sin embargo, no se ha detallado cómo podría afectar al medio ambiente este accidente.