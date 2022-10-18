Avión choca contra concesionario de autos en Ohio; hay 2 muertos

Un avión chocó contra el estacionamiento de un concesionario de autos en las afueras de la ciudad de Marietta, al sureste de Ohio, por el momento se reportan dos muertos, informó la Patrulla de Carreteras del estado.

De acuerdo con la agencia CNN, el accidente ocurrió después de las 7:00 de la mañana (tiempo local), cuando el avión viajaba de Columbus a Parkersburg, Virginia occidental.

Tras el choque se informó que el piloto y otro ocupante perdieron la vida; no obstante no hubo heridos fuera del avión, solo algunos daños en edificios y el concesionario de autos.

La policía de Marietta, Ohio, indicó que después de algunas horas el fuego provocado por el choque del avión fue controlado y lograron extinguirlo.

#AN7Internacionales | Avión se estrelló en estacionamiento del concesionario Pioneer Buick GMC en Pike Street de automóviles en Marietta, Ohio, matando al piloto y a otra persona que estaba a bordo. El accidente sigue bajo investigación.

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En tanto, La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) informaron mediante un comunicado que ya comenzaron las investigaciones para determinar las causas del accidente aéreo.

"La NTSB estará a cargo de la investigación y proporcionará actualizaciones", se lee en el documento compartido por la FAA.

En redes sociales circuló un video en el que se pudo ver el humo negro saliendo del estacionamiento del concesionario de autos tras el choque del avión, mientras los servicios de emergencia atendían el incidente.

Choques de avión en Estados Unidos

En los últimos meses se han reportado varios accidentes de choques de aviones o avionetas en Estados Unidos, en los que se reportaron pocas víctimas fatales.

El accidente aéreo más reciente ocurrió el pasado 18 de agosto, cuando dos avionetas chocaron al intentar aterrizar en el aeropuerto municipal de Watsonville, en el norte de California. El impacto dejó un saldo de dos muertos.

Un mes después, otro choque de dos aviones dejó tres muertos. En esa ocasión una avioneta Cessna 172 chocó contra otro avión en el aire, cerca del aeropuerto Vance Brand, a media hora de Boulder.