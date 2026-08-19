Alcalde de Hidalgo termina retenido: Pobladores de San Salvador irrumpen en su oficina y lo sacan a empujones

El alcalde de San Salvador, Hidalgo, Norberto Martínez Cruz, fue retenido por pobladores de la comunidad de La Flor, quienes irrumpieron en la presidencia municipal para exigir respuestas por obras que, aseguran, permanecen pendientes; junto con el presidente municipal también fueron retenidos cuatro funcionarios de su administración.

El conflicto escaló después de que los habitantes ingresaran al inmueble y confrontaran al alcalde morenista, a quien sacaron de sus oficinas entre empujones para trasladarlo hacia la comunidad; entre los reclamos se encuentran un camino afectado por las lluvias, la situación de un pozo y la construcción de una techumbre.

Pobladores irrumpen en la presidencia y van por el alcalde

De acuerdo con los reportes disponibles, la tensión comenzó a crecer en el municipio de San Salvador, Hidalgo, ante la inconformidad de habitantes de La Flor y Xuchitlán por la falta de atención a distintas demandas relacionadas con obras públicas.

La situación llegó hasta la presidencia municipal; Norberto Martínez Cruz inicialmente se habría negado a salir de su oficina para dialogar con los inconformes, por lo que los pobladores ingresaron al inmueble y lo sacaron por la fuerza.

El alcalde fue llevado junto con otros integrantes de su administración; entre los funcionarios retenidos se encuentran la secretaria municipal, el director de Obras y el contador del municipio.

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🚨 #Hidalgo | Ocho horas de tensión en la comunidad de La Flor



Pobladores retuvieron al alcalde de San Salvador, Norberto Martínez Cruz, y a cuatro funcionarios tras irrumpir en el palacio municipal y golpearlo.



Exigen obras pendientes: como el camino dañado por las lluvias,… pic.twitter.com/wDK7XzyZP7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

La movilización dejó una jornada de tensión en San Salvador, Hidalgo, mientras los habitantes buscaban que sus reclamos fueran atendidos directamente por las autoridades municipales.

¿Qué reclaman los habitantes al alcalde Norberto Martínez Cruz?

Uno de los principales puntos de inconformidad está relacionado con un camino que resultó afectado por las lluvias; los pobladores también exigen una solución al conflicto relacionado con un pozo y reclaman la atención de obras que, de acuerdo con sus señalamientos, fueron prometidas y continúan pendientes.

La protesta se extendió durante varias horas; los reportes señalan que los funcionarios permanecieron retenidos bajo presión de los habitantes, mientras autoridades iniciaron conversaciones para intentar destrabar el conflicto.

Hasta el momento, la información disponible señala que el diálogo entre las autoridades y los inconformes continúa, mientras el alcalde de San Salvador, Hidalgo, y los funcionarios permanecen sujetos a la presión de los habitantes.