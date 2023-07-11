Liberan a Leslie Van Houten, seguidora de Charles Manson, tras pasar 53 años en la cárcel

Leslie Van Houten quedó en libertad tras pasar 53 años en una cárcel de California, Estados Unidos, por cometer dos asesinatos cuando formaba parte de la secta de Charles Manson. Originalmente su condena era de cadena perpetua, por lo que la liberación ha generado descontento.

El Departamento de prisiones y Rehabilitación de California indicó que Leslie Van Houten, de 70 años de edad, estará bajo supervisión de libertad condicional.

Previo a su liberación, Gavin Newsom, gobernador del estado, informó que no iba a negar la libertad condicional de la mujer, por lo que su salida de la cárcel se facilitó.

La junta de libertad condicional recomendó su libertad anticipada cinco veces desde 2016, pero Newsom se la negó tres veces y dos veces su predecesor, el también demócrata Jerry Brown.

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Liberan a Leslie Van Houten, seguidora de Charles Manson tras pasar 53 años en una prisión de California por dos asesinatos pic.twitter.com/RltoWNoDrA — adn40 (@adn40) July 11, 2023

Van Houten es el primer integrante de la familia Manson en recibir libertad condicional derivada de condenas relacionadas con siete asesinatos que se realizarón en agosto de 1969.

Tras salir de la prisión en la ciudad de Corona, al sur de California, Leslie se mudó a una casa de transición en un lugar confidencial donde permanecerá durante un año, dijo su abogada, Nancy Tetreault.

¿Cuáles fueron los asesinatos de Leslie Van Houten?

Van Houten tenía 19 años cuando se cometieron los asesinatos de la familia Manson, lo que la convirtió en la más joven de las devotas de Manson.

La exintegrante de la secta de Charles Manson fue declarado culpable de apuñalar fatalmente al propietario de una tienda de comestibles, Leno LaBianca, y a su esposa, Rosemary, en su casa de Los Ángeles el 10 de agosto de 1969.

Las palabras "Death to Pigs" y "Healter Skelter", una referencia mal escrita a una canción de los Beatles, fueron encontrados garabateados con la sangre de las víctimas en las paredes y el refrigerador.

¿Quién fue y qué hizo Charles Manson?

Charles Manson se convirtió en uno de los criminales más notorios del siglo XX. Creó una secta en la cual sus seguidores, en su mayoría jóvenes y mujeres, asesinaron a siete personas, incluida la actriz Sharon Tate, en agosto de 1969 en lo que los fiscales dijeron que era parte de un plan para incitar una guerra racial. Manson murió en prisión en 2017 a los 83 años.

El asesinato de Sharon Tate, esposa de Roman Polanski

Una noche antes del asesinato del comerciante, miembros de la secta de Manson irrumpieron en la casa en la ladera de una colina de Los Ángeles que la actriz Sharon Tate compartía con su esposo, el cineasta Roman Polanski, quien estaba en Europa en ese momento.

Tate, que tenía 26 años y estaba embarazada de ocho meses, fue asesinada junto con cuatro amigos de la pareja de celebridades.

Con información de Reuters

