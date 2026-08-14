Gran idea de la 4T: Liberar a los presos por robo porque las cárceles están llenas

De acuerdo con el censo más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), había más de 230 mil personas privadas de la libertad en las cárceles de México al cierre de 2024; de ese total, 36.3% no tenían sentencia.

Y ante la saturación de los centros penitenciarios, el gobierno morenista tiene una nueva y fabulosa idea: sacar de la cárcel a las personas que ingresaron por delitos menores. ¡Bravo!

La opinión de Otoniel Martínez

"¿Ya viste esto?

Liberar presos porque las cárceles están llenas. La propuesta de Claudia Sheinbaum ya generó polémica.

Su gobierno analiza mecanismos para agilizar la liberación de personas privadas de la libertad por delitos menores como robo y de quienes llevan años detenidos sin sentencia.

Y aquí hay que decir algo con claridad: si una persona lleva años en prisión sin sentencia, su caso tiene que ser resuelto, pero liberar personas para combatir la sobrepoblación carcelaria plantea una pregunta incómoda.

¿Estamos haciendo justicia o simplemente buscando espacio en las cárceles?

El último censo de INEGI contabilizó 236 mil 773 personas privadas de la libertad al cierre de 2024 y 36.3% no tenían sentencia.

El problema está principalmente en los penales estatales.

Yo creo que hay alternativas antes de pensar en liberar por saturación, por ejemplo, acelerar los juicios, revisar la prisión preventiva, aplicar penas alternativas cuando legalmente corresponda, separar a quienes cometieron delitos menores de los delincuentes de alta peligrosidad.

Porque una cosa es liberar a alguien porque la ley le permite recuperar su libertad y otra muy distinta es liberarlo porque ya no hay espacio para mantenerlo preso.

La seguridad de un país no puede depender de cuántas personas caben en una cárcel, ¿o sí?

¿Tú qué opinas? ¿La propuesta de Sheinbaum es justicia o una salida fácil a la crisis penitenciaria?

Te leo”.

