Aumentan ingresos a prisiones de México en 2025, el 90.8% son hombres y estos son los delitos principales

Hoy, 16 de julio del 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló la crisis del sistema penitenciario con un alarmante aumento del 19.2% en los ingresos a las prisiones de México durante el 2025, donde el abrumador porcentaje se concentra en los hombres con el 90.8% a la par de que se descubrió un "limbo legal" por los 4 de cada 10 reos que no tienen una sentencia. En Azteca Noticias te decimos por qué delitos ingresaron y en qué estados está el problema más grave.

Durante 2025, 157,457 personas ingresaron a los centros penitenciarios (para adultos) y centros especializados (para adolescentes):

▪️2,693 a los centros penitenciarios federales

▪️154,764 a los centros penitenciarios estatales y centros especializados



Las entidades federativas… pic.twitter.com/peBgMlOMxy — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 16, 2026

¿Cuáles son los delitos por los que más ingresan a prisión en México?

Según el Reporte de Resultados del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEF-E) 2026, durante el 2025 los ingresos a las cárceles federales y estatales en México aumentaron un 19.2% frente al año anterior, sumando un total de 152 mil 457 personas. De esta cifra el 90.8% son hombres, quienes ingresan principalmente por:



Posesión de armas, explosivos u otros: 31.8% en mujeres y 55.6 en hombres

Narcomenudeo: 29.4 % en mujeres y 24.4 %% en hombres

Robo: 20.2% en mujeres y 21.1% en hombres

Delincuencia organizada: 18.2% en mujeres y 5.8% en hombres

Lavado de dinero: 10.6% en mujeres

Secuestro: 6.1% en mujeres y 3.8% en hombres

Homicidio: 5.1% en mujeres y 6% en hombres

Violencia familiar: 5.4% en mujeres y 10.5% en hombres

Estas incidencias agravaron la tasa de hacinamiento nacional.

¿Qué estados tienen las cárceles con mayor sobrepoblación en 2025?

De las más de 157 mil personas que ingresaron en 2025, Baja California —con 21 mil 62— y el Estado de México (Edomex) —con 18 mil 589— lideran la lista nacional; le siguen:



Sonora: 15 mil 617

Coahuila: 10 mil 177

Nuevo León: 8 mil 662

Cabe destacar que, el mismo informe destacó que, al cierre del 2025 hay 231 mil 436 personas privadas de su libertad, así como una ocupación promedio en las prisiones del 112% con casos críticos en Edomex y Nayarit con 250.2% y 251.9%, respectivamente.

Finalmente, la situación que más preocupa es que el 42.2% de la población penitenciaria, un total de 97 mil 722 personas, no tiene sentencia y la mitad de ellos, un 50.1%, se encuentra bajo la figura de prisión preventiva oficiosa. Asimismo, la mayoría de reclusos tienen entre 30 y 24 años, teniendo el 75% de los hombres y el 66% de las mujeres solo educación básica o ninguna.