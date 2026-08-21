La “guillotina” sobre los medios: abogados advierten riesgo para la libertad de expresión en México

La libertad de expresión vuelve a estar en riesgo, ahora constitucionalistas y especialistas en derecho advirtieron sobre los riesgos de los nuevos lineamientos para regular el derecho de las audiencias, al considerar que podrían abrir la puerta a restricciones contrarias a la Constitución y a tratados internacionales.

Durante un foro organizado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en Ciudad de México, cuestionaron que un organismo vinculado al gobierno pueda terminar determinando qué información es verdadera y cuál no.

El constitucionalista Javier Martín Reyes señaló que existen restricciones de contenido, ambigüedades y requisitos adicionales que, desde su perspectiva, rompen con estándares constitucionales e interamericanos.

#CallarAMéxico ⚠️ ¿Quién decide qué información es verdadera?



Constitucionalistas y especialistas en Derecho advirtieron sobre los riesgos para la libertad de expresión que, a su juicio, implican los nuevos lineamientos para regular los derechos de las audiencias.



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Advierten efecto inhibidor en medios

La abogada e investigadora Clara Luz Álvarez alertó que las disposiciones podrían colocar a estaciones de radiodifusión bajo una amenaza constante de sanciones.

Los especialistas pidieron que sus observaciones sean tomadas en cuenta antes de concluir la consulta. Advirtieron que, si los lineamientos avanzan, podrían generar un efecto inhibidor y terminar afectando el derecho de la sociedad a recibir información plural.

