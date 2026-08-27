¡No te quedes sin licencia de conducir! Unidades Móviles para tramitarla en Edomex antes de que acabe agosto 2026; ubicación y horarios clave

Si necesitas tramitar tu licencia de conducir o buscas renovarla, la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Edomex) cuenta con distintas Unidades Móviles para poder tramitarla fácilmente, pero ¿en qué municipios están y cuáles son los horarios disponibles?

Recuerda que en las Unidades Móviles del Edomex también puedes tramitar por primera vez tu licencia de conducir.

Horario de las unidades móviles del Edomex para tramitar la licencia 2026

Toma precauciones. El horario de las Unidades Móviles en Edomex para tramitar la licencia de conducir en agosto 2026 es de lunes a viernes a partir de las 9:00 hasta las 17:30 horas; se recomienda acudir con tiempo.

Para el fin de semana, el horario es de 9:00 a 15:00 horas únicamente los días sábados, ya que el domingo no hay servicio.

Unidades móviles disponibles en Edomex para los últimos días de agosto 2026

La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó la lista de municipios con las unidades móviles disponibles los últimos días del mes; esta es su ubicación exacta.

Unidades Móviles disponibles hasta el 28 de agosto:

Nezahualcóyot l - Av. General Lázaro Cárdenas, Col. Rey Neza, C.P. 57809.

l - Av. General Lázaro Cárdenas, Col. Rey Neza, C.P. 57809. Cuautitlán Izcalli - Hacienda Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769. Frente al estacionamiento de los outlets de Punta Norte.

- Hacienda Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769. Frente al estacionamiento de los outlets de Punta Norte. Chimalhuacán - Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa MAría Nativitas, C.P. 56335. Estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

- Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa MAría Nativitas, C.P. 56335. Estacionamiento de Plaza Chimalhuacán. Teoloyucan - Av. Dolores s/n, Col. Tlatilco, C.P. 54770, Teoloyucan. Frente al Palacio Municipal.

Unidades Móviles disponibles hasta el 29 de agosto:

Tultepec - Plaza Hidalgo 1, Col. Centro, C.P: 54960, Tultepec. Frente al Palacio Municipal.

- Plaza Hidalgo 1, Col. Centro, C.P: 54960, Tultepec. Frente al Palacio Municipal. Xalatlaco - Av. 16 de Septiembre 1, Col. Centro, C.P, 52680. Frente al Palacio Municipal.

- Av. 16 de Septiembre 1, Col. Centro, C.P, 52680. Frente al Palacio Municipal. Apaxco - Av. Juárez s/n, Col, Centro, C.P: 55660, Apaxco de Ocampo. Frente al Palacio Municipal.

¿Cuánto tiempo tardan en entregar la licencia de conducir en las Unidades Móviles del Edomex?

La entrega de la licencia de conducir en las Unidades Móviles del Estado de México se realiza el mismo día; sin embargo, debes esperar entre 15 a 30 minutos después de realizar el tramite, pasar por la captura de datos y la toma de fotografía.

¿Es necesario sacar cita en las Unidades Móviles del Edomex?

La repuesta es NO. A diferencia de las oficinas fijas, en las Unidades Móviles no se necesita sacar una cita previa, por lo que la atención es conforme van llegando los solicitantes.

Se recomienda a las personas llevar el formato de pago ya realizado y con la línea de captura generada en el portal de Servicios al Contribuyente del Edomex para agilizar el tiempo total en el módulo.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir en Edomex