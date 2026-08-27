Licencia de conducir en el Edomex 2026: Requisitos, costos y todo lo que debes saber para tramitarla

¿Quieres tramitar tu licencia de conducir en el Estado de México, Edomex? La Secretaría de Movilidad del estado mexiquense publicó todos los requisitos que necesitar para obtener tu documento y los costos, además de las Unidades Móviles que hay por mes en distintas zonas de la entidad.

Te decimos todo lo que debes de saber para poder obtener el permiso para manejar por calles del Estado de México.

Requisitos para tramitar la licencia en el Edomex

Para poder tramitar tu documento oficial, esto es todo lo que necesitas:

- Identificación oficial vigente con fotografía: Credencial del INE, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional o precartilla, pasaporte, matrícula consular o licencia previa del Estado de México.

- Acta de nacimiento o carta de naturalización.

- CURP: Clave Única de Registro de Población actualizada y certificada por el RENAPO.

- Comprobante de domicilio original: Con fecha no mayor a 3 meses, recibo de teléfono fijo, agua, luz, predial o constancia de domicilio.

- Aprobar el examen de conocimientos: Evaluación sobre el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la guía de estudio se encuentra en la página de la Secretaría de Movilidad.

- Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, RNOA: Emitido sin costo por el Sistema Nacional DIF.

- Comprobante de pago de derechos: Obtenido mediante el Formato Universal de Pago o cancelado directamente en ventanilla/módulo.

🚗 ¿Estrenaste auto? Obtén tu Constancia Doble Cero y circula sin restricciones por 2 años.📅 Puedes renovarla en el mes de vencimiento. Agenda tu cita 👉 https://t.co/C0xN4Whthx

Y si reemplacaste, conserva la vigencia de origen pic.twitter.com/haAaDSXDdn — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) August 26, 2026

¿Vas a renovar tu licencia? Estos son los requisitos

Si vas a renovar tu licencia de conducir en el Estado de México, esto es lo que necesitas para hacerlo:



Licencia anterior del Estado de México. Identificación oficial vigente con fotografía. CURP actualizada y certificada por RENAPO. Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, DIF. Comprobante de pago de derechos.

Tipos de licencia de conducir en el Edomex

Para poder obtener tu licencia, debes elegir qué tipo es la que necesitas:



Tipo A: Automovilista, vehículos de uso particular.

Automovilista, vehículos de uso particular. Tipo C: Motociclista.

Motociclista. Tipo E: Chófer de servicio particular.

Chófer de servicio particular. Tipo D, Permiso Provisional: Para menores de edad.

Costos de la licencia de conducir este 2026 en el Edomex

Uno de los puntos más importantes para obtener tu documento es saber cuánto cuesta:

Licencia Tipo A y Tipo C:



1 año: 777 pesos

777 pesos 2 años: mil 40 pesos

mil 40 pesos 3 años: mil 390 pesos

mil 390 pesos 4 años: mil 848 pesos

Licencia Tipo E:



1 año: mil 17 pesos

mil 17 pesos 2 años: mil 357 pesos

mil 357 pesos 3 años: mil 809 pesos

mil 809 pesos 4 años: dos mil 410 pesos

Permisos Provisionales de Práctica:



Permiso D de práctica A (1 año): tres mil 694 pesos

tres mil 694 pesos Permiso D de práctica B:

1 año: 777 pesos 2 años: mil 40 pesos



Unidades Móviles en el Estado de México este 27, 28 y 29 de agosto

Este jueves 27 de agosto:



Naucalpan: Calle Otilio Montaño 8, Col. Plan de Ayala Segunda Sección, C.P. 53710.

Calle Otilio Montaño 8, Col. Plan de Ayala Segunda Sección, C.P. 53710. Chalco: Mz. 018, Col. San Sebastián, C.P. 56600 (Chalco de Díaz Covarrubias).

Mz. 018, Col. San Sebastián, C.P. 56600 (Chalco de Díaz Covarrubias). Tultepec: Plaza Hidalgo 1, Col. Centro, C.P. 54960 (frente al Palacio Municipal).

Plaza Hidalgo 1, Col. Centro, C.P. 54960 (frente al Palacio Municipal). Xalatlaco: Av. 16 de Septiembre 1, Col. Centro, C.P. 52680 (frente al Palacio Municipal).

Av. 16 de Septiembre 1, Col. Centro, C.P. 52680 (frente al Palacio Municipal). Tequixquiac: Calle 5 de Mayo s/n, entre Av. Juárez y Calle Manzanares, Pueblo Tlapanoya, C.P. 55653 (explanada de Tlapanoya).

Para el viernes 28 de agosto:



Tultepec (Pueblo Santiago Teyahualco): Calle 10 de Junio Norte s/n, C.P. 54980.

Calle 10 de Junio Norte s/n, C.P. 54980. Tultepec (Centro): Plaza Hidalgo 1, Col. Centro, C.P. 54960 (frente al Palacio Municipal).

Plaza Hidalgo 1, Col. Centro, C.P. 54960 (frente al Palacio Municipal). Ecatepec: Av. Halcón Mz. 3, Casa 36, Col. Conjuntos Tulpetlac, C.P. 55100.

Av. Halcón Mz. 3, Casa 36, Col. Conjuntos Tulpetlac, C.P. 55100. Xalatlaco: Av. 16 de Septiembre 1, Col. Centro, C.P. 52680 (frente al Palacio Municipal).

Av. 16 de Septiembre 1, Col. Centro, C.P. 52680 (frente al Palacio Municipal). Apaxco: Av. Juárez s/n, Col. Centro, C.P. 55660 (frente al Palacio Municipal).

Y culminando con el mes de agosto, para el sábado 29 de agosto:

