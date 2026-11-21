Ahora tramitar tu licencia de conducir permanente de la Ciudad de México (CDMX) antes de que acabe el 2026 también puede hacerse en sábado.

¿No tienes tiempo entre semana? Consulya dónde se ubican los módulos que pueden atenderte en sábado, horarios y cómo obtener una cita.

¿Qué módulos de la CDMX atienden sin cita?

La Secretaría de Movilidad de la CDMX cuenta con módulos para tramotar la licencia permanente que no solo atienden entre semana.

Para hacer el trámite puedes acudir a los módulos distribuidos en diferentes alcaldías dónde puedes realizar el trámite sin cita.

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) habilitó opciones en diferentes Tesorerías Express y Centros de Servicio de para acudir a realizar el trámite sin necesidad de agendar una cita:

Tesorerías Express

Zona Norte

Eduardo Molina: Calzada San Juan de Aragón 516, colonia D.M. Nacional, alcaldía Gustavo A. Madero, local 12.

Zona Sur

Félix Cuevas: Av. San Francisco 1621, local 05, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Miramontes: Av. Escuela Naval Militar, esquina con Av. Canal de Miramontes 753, local 11, colonia Jardines de Coyoacán, alcaldía Coyoacán.

Miguel Ángel de Quevedo: Miguel Ángel de Quevedo 175, colonia Chimalistac, alcaldía Coyoacán.

Magdalena: Álvaro Obregón 1415, colonia La Cruz, alcaldía Magdalena Contreras, local 17.

Acoxpa: Av. Acoxpa 430, colonia Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan.

Horario de atención: lunes a domingo, de 9:00 a 21:00 horas.

Centros de Servicio

Zona Norte

Cuitláhuac: Av. Cuitláhuac 3651, local L15, colonia Hogar y Seguridad, alcaldía Azcapotzalco.

Tlatelolco: Calz. de la Ronda 88, colonia Ex-Hipódromo de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc.

Asturias: Calz. Chabacano 43, local 30, colonia Asturias, alcaldía Cuauhtémoc. Zona Sur

Mixcoac: Av. Revolución 780, colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez.

Gran Sur: Periférico Sur 5550, local 2B, colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán. Zona Oriente

Añil: Añil 168, planta baja, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Rojo Gómez: Av. Canal de Tezontle 1520, locales L31, L32, L33 y L34, colonia Dr. Alfonso Ortiz Tirado, alcaldía Iztapalapa.

Zona Poniente

Olivar de los Padres: Av. de las Torres 446, local 10, colonia San José del Olivar, alcaldía Álvaro Obregón.

Galería Plaza de las Estrellas: Av. Melchor Ocampo 193, local J 40, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Horario de atención: lunes a domingo, de 9:00 a 21:00 horas.

¿Dónde tramitar la licencia permanente de CDMX el sábado?

Para el trámite de licencia permanente, la Semovi confirmó la apertura de tres módulos de atención ciudadana para acudir sin cita ubicados en:

San Andrés Tetepilco

Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, 09440 Iztapalapa

Acoxpa

Ubicado en Avenida Acoxpa 436, colonia Coapa, alcaldía Tlalpan

Universidad

Avenida Universidad 936, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez

¿Se puede tramitar la licencia permanente de CDMX en domigno?

El horario de atención de los módulos será de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 horas.

Los ciudadanos podrán acudir también sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas a los módulos

#SEMOVI informa: se abren módulos para licencia permanente sin cita. 🚨🪪 pic.twitter.com/rpQD2ap6oR — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 19, 2026

¿Qué requisitos y pasos se necesitan para la licencia permanente de CDMX?

Recuerda que para poder iniciar este trámite debes cumplir con una lista de requisitos o de lo contrario el proceso no se llevará a cabo.

Los documentos que serán necesarios al momento previo del trámite son los siguientes:

Evaluación por primera vez y foráneo (si aplica), a través del sitio: https:// examenlicperm.cdmx.gob.mx/?shem=aimgspe

Identificación oficial vigente con CURP (INE, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar o Licencia digital)

Comprobante de domicilio de la CDMX o Estado de México no mayor a 3 meses o credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) con el domicilio completo

Pago de derechos ($mil 500 pesos)

¿Hasta cuándo se puede tramitar la licencia permanente?

El gobierno de la CDMX informó que el próximo 31 de diciembre de 2026 se termina el plazo para tramitar la licencia permanente.