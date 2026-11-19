¡Últimas semanas! La fecha límite para tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México (CDMX) es hasta el 31 de diciembre, por lo que conseguir una cita se ha vuelto complicado.

Por fortuna, el Gobierno capitalino puso a disposición módulos de atención express, donde los interesados pueden tramitarla sin la necesidad de contar cita, siempre y cuando lleven todos los documentos

Si todavía no tienes tu licencia permanente, te explicamos cómo generar la línea de captura, dónde pagarla y cuáles son los módulos disponibles.

¿Cómo obtener la línea de captura para la licencia permanente CDMX?

La línea de captura es una referencia de pago que permite cubrir el costo de la licencia de manejo tipo A.

Para beneficio de muchos, esta se puede generar por internet, sin necesidad de acudir a una oficina. A continuación, te explicamos el paso a paso:

Ingresa al portal oficial de la Licencia Permanente de la CDMX e inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX. Selecciona el tipo de trámite que deseas realizar: primera expedición, renovación o reposición- Captura los datos solicitados, como CURP y folio de licencia anterior. Elige la opción de pago mediante línea de captura. Descarga el documento y verifica la información antes de realizar el pago.

¡Ojo! Este documento no se podrá generar si el interesado no cuenta con la evaluación acreditada o tiene antecedentes de licencia.

¡Tramita tu #LicenciaPermanente sin cita! 🪪✅🚘 Acude a cualquiera de los módulos habilitados con tu documentación completa y realiza el trámite de manera presencial. 👩🏻‍💻📋 Consulta los horarios de atención. 👇 https://t.co/NoyttQ2qEq — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 19, 2026

¿Dónde pagar los mil 500 pesos para tramitar la licencia permanente en CDMX?

Una vez generada la línea de captura, el pago se podrá realizar en bancos autorizados, kioscos de la Tesorería, centros de servicio y establecimientos participantes.

Otra alternativa es realizar el pago mediante la aplicación Tesorería CDMX, disponible en iOS y en Android.

Toma en cuenta que el pago puede tardar hasta 72 horas en reflejarse, por lo que es recomendable realizarlo con anticipación y conservar el comprobante.

¿Dónde sacar la licencia permanente sin cita en CDMX?

Si ya no encontraste citas disponibles, todavía puedes acudir a alguno de los módulos exprés habilitados para tramitar la licencia permanente:

Tesorerías Express:

Zona norte:

San Andrés Tetepilco: Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa.

Eduardo Molina: Calzada San Juan de Aragón 516, Gustavo A. Madero.

Zona Sur

Félix Cuevas: Av. San Francisco 1621, Benito Juárez.

Universidad: Avenida Universidad 936, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juáre

Miramontes: Av. Escuela Naval Militar, esquina con Canal de Miramontes 753, Coyoacán.

Miguel Ángel de Quevedo: Miguel Ángel de Quevedo 175, Coyoacán.

Magdalena: Álvaro Obregón 1415, Magdalena Contreras.

Acoxpa: Avenida Acoxpa 436, Coapa, alcaldía Tlalpan.

Centros de Servicio:

Zona norte:

Cuitláhuac: Av. Cuitláhuac 3651, Azcapotzalco.

Tlatelolco: Calzada de la Ronda 88, Cuauhtémoc.

Asturias: Calzada Chabacano 43, Cuauhtémoc.

Mixcoac: Av. Revolución 780, Benito Juárez.

Gran Sur: Periférico Sur 5550, Coyoacán.

Añil: Añil 168, Iztacalco.

Rojo Gómez: Av. Canal de Tezontle 1520, Iztapalapa.

Zona poniente:

Olivar de los Padres: Av. de las Torres 446, Álvaro Obregón.

Galería Plaza de las Estrellas: Av. Melchor Ocampo 193, Miguel Hidalgo.

Toma en cuenta que muchas personas pueden formarse desde muy temprano, por lo que algunos módulos otorgan fichas.

No te quedes sin tu Licencia Permanente. Realiza tu trámite desde la App CDMX o acude al módulo de Control Vehicular y Licencias más cercano. ¡Aprovecha esta oportunidad y tramítala cuanto antes! 🙆 ⏰🗓️ Consulta ubicaciones y más información aquí: https://t.co/13o4WFyeUR https://t.co/cgzNOYuNMY — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 18, 2026

Documentos para tramitar la licencia permanente en CDMX

Para tramitar la licencia de forma presencial, es indispensable que presentes los siguientes documentos en original y copia.