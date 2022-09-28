CDMX anuncia empresa que obtuvo licitación para Línea 3 de Cablebús

El gobierno de la ciudad de México (CDMX) anunció al ganador de la licitación para la construcción de la Línea 3 del Cablebús que irá de Vasco de Quiroga a Metro Constituyentes, que beneficiará a 26 millones de pasajeros al año.

En conferencia de prensa, Jesús Antonio Esteva, titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la capital (SOBSE) dio a conocer que será el Consorcio Doppelmayr, quien también participó en la licitación de la Línea 1 del Cablebús.

Damos un paso más para la construcción de la Línea 3 de Cablebús, que irá de Vasco de Quiroga a Metro Constituyentes, y beneficiará a más de 26 millones de pasajeros al año. Estamos anunciando el fallo de la licitación. | #EnVivo🔴 https://t.co/qrQ4ZQTLdq — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 28, 2022

Indicó que la propuesta en la licitación de este consorcio fue la más baja, que es de 2 mil 263 millones de pesos.

Detalló que la zona más beneficiada con el Cablebús será el pueblo de Santa Fe y tendrá además conexión con el Tren Interurbano, cuya conclusión se prevé en diciembre de 2023.

A partir de la firma del contrato, detalló, se empezará con la fabricación de todo lo electromecánico de la Línea 3 del Cablebús, mientras que la sobras preliminares de todo el proyecto y la concentración de la obra civil será a finales de este año.

¿Cómo será la construcción de la Línea 3 del Cablebús?

La Línea 3 del Cablebús tendrá una longitud de 5.42 kilómetros y contará con seis estaciones y se podrá recorrer en un tiempo de 20 minutos.

Se prevé que transporte a 34 mil por día y 12 millones al año además se espera que no tenga un mayor impacto ambiental.

Konstantinos Panagiotu, representante del Consorcio Doppelmayr, explicó que la Línea 3 del Cablebús tendrá un sistema de última tecnología, entre ellos que generen bajo ruido y tengan un menor impacto visual.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Línea 3 del Cablebús se podría aumentar hasta tres kilómetros con la intención de cruzar las barrancas de Álvaro Obregón.

Agregó que en el caso del Bosque de Chapultepec será quien dé los permisos y supervise la construcción de la Línea 3.