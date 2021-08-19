VIDEO: Detienen a líder criminal el día de su boda; no pudo dar el sí

La Fiscalía de Colombia detuvo este jueves a un líder criminal de la banda del Clan del Golfo, cuando celebraba su boda en el departamento de Antioquia.

Luis Daniel Santana Hernández, conocido como “El Machete” es el presunto coordinador de la seguridad, logística y actividades criminales de los jefes de la banda.

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Aunque el líder criminal ya se encontraba en la iglesia esperando a la novia, no pudo dar el sí en el altar, ya que minutos antes las autoridades colombianas irrumpieron su boda antes de que pudiera contraer matrimonio.

#ATENCIÓN | Cárcel para ‘Machete’, presunto coordinador de seguridad, logística y actividades criminales de cabecillas del ‘Clan del Golfo’ en el occidente de Antioquia. Fue capturado por #CTI, con apoyo de @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia, minutos antes de contraer matrimonio. pic.twitter.com/OpzSVRBb4p — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 19, 2021

A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía de Colombia informó que con apoyo del Ejército y la Policía Nacional se logró ubicar a Santana Hernández en la iglesia de Uramita, donde fue detenido delante de sus familiares e invitados a su boda antes de que comenzara la ceremonia.

“Cárcel para ‘Machete’, presunto coordinador de seguridad, logística y actividades criminales de cabecillas del ‘Clan del Golfo’ en el occidente de Antioquia. Fue capturado por #CTI, con apoyo de @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia, minutos antes de contraer matrimonio”, se lee en la publicación.

En el video se muestra el momento en el que las autoridades llegan por el líder criminal y lo detienen en medio de gritos de sus familiares que intentan obstaculizar el desempeño de los policías. Más tarde es presentado ante la Fiscalía de Colombia.

¿Quién es el líder criminal que detuvieron en Colombia durante su boda?

Luis Daniel Santana Hernández, conocido como "El Machete" ha sido buscado mediante orden judicial desde 2017, habría evadido varios procedimientos en su contra y se resguardaba en las montañas de Antioquia para evitar su detención.

Sin embargo, la acción interinstitucional de este jueves permitió su captura en la iglesia de Uramita, informaron las autoridades colombianas a través de un comunicado.

"Machete" presuntamente era parte de la organización desde que era menor de edad y llevó a cabo varios roles dentro del clan, entre ellos, el coordinador logístico para la consecución de armas y otros elementos para llevar a cabo acciones violentas", detalló el director especializado contra organizaciones criminales en Colombia, Carlos Roberto Izquierdo Ortegón.

De acuerdo con la Fiscalía, el presunto líder criminal no aceptó los cargos, por lo que deberá cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario.

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