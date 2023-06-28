¡No va! Lilly Téllez se baja de la contienda por la presidencia con Va por México

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, compartió un video a través de su cuenta de Twitter donde dejó en claro su decisión sobre participar o no en el proceso interno de Va por México para elegir a la o el candidato presidencial para las elecciones 2024.

"Por congruencia y sentido ético, no me inscribiré en la contienda convocada, seguiré trabajando por México, por supuesto", dijo. Posteriormente, le deseó el mejor de los éxitos a quienes sí participarán en el proceso de Va por México, como es el caso de Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Claudia Ruiz Massieu y a Beatriz Paredes.

Lilly Téllez reiteró que la oposición dio un buen paso inicial de que los ciudadanos participen más con los partidos; sin embargo, realizó 50 preguntas sobre la transparencia, legalidad y el "piso parejo" en el proceso y, en este tiempo, el Consejo Electoral Ciudadano se disolvió y esto generó más dudas.

He tomado la decisión. pic.twitter.com/Yk5FMIZGYZ — Lilly Téllez (@LillyTellez) June 28, 2023

¿Por qué Lilly Téllez no irá por la presidencia en 2024?

Tras no haber recibido respuesta a sus 50 preguntas, la senadora blanquiazul aseguró que, el método, así como fue planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes.

Asimismo, destacó que a los aspirantes les dejaron tan solo una semana para preparar una elección nacional, algo "imposible para una ciudadana sin partido como yo". Aunado a ello, dejó en claro que no hay certidumbre sobre el padrón electoral interno y la forma de recibir y contar los votos.

"A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados", aseveró. Posteriormente, dejó en claro que seguirá trabajando en beneficio del país.

AMLO reacciona a baja de contienda de Lilly Téllez con Va por México

Durante la conferencia matutina de este miércoles 28 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó a la decisión de Lilly Téllez sobre no participar en el proceso de Va por México para elegir a la o el candidato presidencial. En ese sentido, refirió: "Ya se dio cuenta de que no es ella la elegida".