Lineamientos disfrazados de protección buscan tapar bocas y borrar la palabra que ya marca a Morena: “Narcopartido”

Los lineamientos emitidos por la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) para retirar publicaciones del dirigente nacional del PRI reavivaron el debate sobre la libertad de expresión en México. La resolución ordena eliminar mensajes en los que se vinculaba a Morena con el crimen organizado mediante términos como “narcopartido”, “narcogobierno”, “narcopolíticos” y otras expresiones similares.

La oposición sostuvo que estos lineamientos representan un acto de censura al limitar la forma en que puede referirse al partido en el poder y aseguró que la medida busca frenar las críticas relacionadas con presuntos vínculos de políticos morenistas con grupos criminales: Morena no comparte esa interpretación .

Los lineamientos llegan en medio de señalamientos contra Morena

Quienes cuestionan al partido gobernante han retomado episodios como la liberación de Ovidio Guzmán en 2019, el saludo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán y diversas acusaciones hechas durante procesos electorales sobre presunto respaldo de organizaciones criminales a candidatos de Morena.

También hacen referencia a investigaciones y denuncias públicas relacionadas con actores políticos de entidades como Sinaloa, Michoacán, Baja California, Tamaulipas y Tabasco; sin embargo, esos casos corresponden a señalamientos o investigaciones en curso y no constituyen sentencias judiciales.

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#CallarAMéxico | Y no, no es emboscada… es un sistema que se hunde en su propio lodo.



Los llamados “lineamientos” disfrazados de protección buscan tapar bocas y borrar la palabra que ya los marca: narcopartido.



Desde la liberación de Ovidio hasta campañas con respaldo de… pic.twitter.com/4cq6yT3NN5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 30, 2026

La resolución abrió un nuevo frente entre el INE y la oposición

Tras conocer los lineamientos, Alejandro Moreno afirmó que el órgano electoral pretende limitar el discurso opositor al prohibir el uso de determinados calificativos contra Morena. Para sus críticos, la medida representa un precedente sobre los alcances de la autoridad electoral en redes sociales; para el INE, forma parte de las acciones derivadas de su resolución.

