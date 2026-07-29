De “narcogobierno” a “Cártel de Morena": Estas son las palabras que el INE ordenó borrar de las redes de “Alito” Moreno

Una serie de palabras encendieron la confrontación política y llevaron al INE a intervenir aunque esto generó aún más controversia; Alejandro Moreno señaló a Morena con términos que el árbitro electoral consideró posiblemente calumniosos y hoy significaría un intento de censura.

En la arena política mexicana, las palabras pueden convertirse en armas… y también en motivo de sanción. Esta vez, una lista de calificativos que Morena tomó como muy personales llegó hasta la mesa del Instituto Nacional Electoral (INE), donde los consejeros decidieron poner un freno a publicaciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

La resolución provocó una reacción inmediata desde la oposición, que acusó que el INE terminó interviniendo para detener una crítica política incómoda para el partido en el poder.

Estas fueron las frases de Alito Moreno que ordenaron bajar de redes sociales

De acuerdo con el sitio oficial del Instituto Nacional Electoral, las frases que utilizó "Alito" Moreno y que hoy serían dadas de baja son:



“ narcogobierno ”

” “ narcopropagandista ”

” “ narcopolíticos ”

” “ narcodictadura ”

” “ Cártel de Morena ”

” “narcopartido”

De acuerdo con Morena, estos términos no representaban una crítica política, sino acusaciones directas que buscaban vincular al partido con actividades relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Para el PRI y sus simpatizantes, en cambio, se trata de señalamientos dentro de un contexto político donde existen cuestionamientos públicos, investigaciones y controversias que han rodeado a distintos integrantes del partido oficialista.

URGENTE, A LA OPINIÓN PÚBLICA:



Hace unos momentos, la Comisión de Quejas y Denuncias del @INEMexico decidió, por unanimidad, prohibirme calificar a MORENA de NARCOPARTIDO y ordenó retirar de mis redes y de las del @PRI_Nacional los mensajes en los que la señalé de esa manera.… pic.twitter.com/EyhfKuvM1A — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 29, 2026

INE ordenó retirar publicaciones de Alejandro Moreno y del PRI

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE analizó una solicitud presentada por Morena contra Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y el Partido Revolucionario Institucional por diversas publicaciones difundidas en redes sociales.

Tras revisar el caso, la autoridad electoral determinó procedentes medidas cautelares contra cinco publicaciones realizadas desde cuentas del dirigente priista y cuatro publicaciones o republicaciones difundidas desde la cuenta del PRI.

El argumento del órgano electoral fue que las expresiones podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos al asociar a Morena con actividades criminales sin un sustento acreditado dentro de los contenidos denunciados.

La Comisión declaró improcedente la solicitud de tutela preventiva presentada por Morena al considerar que se basaba en hechos futuros de realización incierta.

Los señalamientos que han golpeado a figuras de Morena: lista de morenistas acusados por nexos con el narcotráfico

La polémica ocurre en un escenario donde distintos integrantes de Morena han enfrentado investigaciones, acusaciones o controversias públicas.

Entre los casos que han generado mayor atención se encuentran los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con grupos criminales; las acusaciones públicas alrededor del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López por menciones relacionadas con “La Barredora”; así como cuestionamientos contra otros funcionarios y legisladores.

También han existido reportes e investigaciones mencionadas públicamente en Estados Unidos sobre presuntos financiamientos ilícitos en procesos electorales pasados, acusaciones que han sido rechazadas por los involucrados.