Bienestar

          ¿Cuáles son las 284 colonias de CDMX donde reciben agua por tandeo?

          ¿Está tu colonia? Esta es la lista de las 284 zonas que reciben agua por tandeo en la Ciudad de México a causa de los bajos niveles del Sistema Cutzamala.

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          Escrito por: América López
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          ¿Cuáles son las 284 colonias de CDMX donde reciben agua por tandeo?

          ¡Atención! Durante las próximas semanas, al menos 284 colonias de la Ciudad de México (CDMX) tendrán suministro de agua mediante tandeo, ante esto, es importante saber cuáles son, además de en qué consiste este método para contrarrestar la escasez del vital líquido.

          ¿Qué es el agua por tandeo?

          El agua por tandeo es el suministro que se realiza para que toda el agua potable llegue a las alcaldías, esto, derivado a la escasez del vital líquido y los bajos niveles que presenta el Sistema Cutzamala.

          Colonias de Álvaro Obregón que reciben agua por tandeo

          1. LOMAS DEL CAPULÍN
          2. PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO
          3. LOMAS DE LA ERA
          4. CEDROS (LOMAS DE LOS CEDROS)
          5. TORRES DE POTRERO
          6. AMPLIACION TORRES DE POTRERO (TORRES DE POTRERO)
          7. RINCON DE LA BOLSA
          8. ALCANTARILLA
          9. PUEBLO SANTA ROSA XOCHIAC
          10. CABALLITO
          11. PARAJE EL CABALLITO
          12. CHAMONTOYA
          13. LOMAS DE CHAMONTOYA

          Colonias de Coyoacán que reciben agua por tandeo

          1. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
          2. AJUSCO
          3. NUEVA DÍAZ ORDAZ
          4. PEDREGAL DE SANTA URSULA
          5. PEDREGAL DE SANTO DOMINGO

          Colonias de Cuajimalpa que reciben agua por tandeo

          1. XALPA
          2. CRUZ BLANCA
          3. EL TIANGUILLO
          4. LA PILA
          5. LAS LAJAS (LA PILA)
          6. LAS MAROMAS
          7. LOMA DEL PADRE
          8. MINA VIEJA (EL TIANGUILLO)
          9. MONTE DE LAS CRUCES (SAN LORENZO ACOPILCO)
          10. PRIMERO DE MAYO
          11. SAN LORENZO ACOPILCO
          12. PUEBLO SAN MATEO TLALTENANGO (EXCLUYE CUMBRES DE SANTA FE)
          13. SAN PABLO CHIMALPA
          14. ZENTLAPATL

          Colonias de Gustavo A. Madero que reciben agua por tandeo

          1. AMPL. ARBOLEDAS CUAUTEPEC
          2. AMPL. PRADERA (PRADERA)
          3. AMPL. PROVIDENCIA
          4. ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC
          5. BARRIO DE GUADALUPE TICOMÁN
          6. GENERAL FELIPE BERRIOZABAL
          7. BARRIO CANDELARIA TICOMÁN (LA CANDELARIA TICOMÁN)
          8. LA CASILDA
          9. LA PASTORA
          10. LA PRADERA
          11. LA PROVIDENCIA
          12. LUIS DONALDO COLOSIO M.
          13. PALMATITLA
          14. SAN JUAN TICOMÁN
          15. AMPLIACIÓN MALACATES
          16. CHALMA DE GUADALUPE
          17. CUAUTEPEC CENTRO (CUAUTEPEC BARRIO ALTO)
          18. JUVENTINO ROSAS
          19. MALACATES
          20. PARQUE METROPOLITANO
          21. TLALPEXCO
          22. VISTA HERMOSA
          23. BARRIO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL)
          24. VII SECCIÓN SAN JUAN DE ARAGÓN

          Colonias de Iztapalapa que reciben agua por tandeo

          1. EL MIRADOR
          2. EL MOLINO TEZONCO
          3. EL PARAISO
          4. JARDINES DE SAN LORENZO TEZONCO
          5. MONTE ALBÁN
          6. PARAJE SAN JUAN
          7. PARAJE ZACATEPEC
          8. PRESIDENTES DE MEXICO
          9. PUEBLO SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLÁN
          10. AMPLIACIÓN FUEGO NUEVO (FUEGO NUEVO)
          11. AMPLIACIÓN VERACRUZANA
          12. ESTADO DE VERACRUZ
          13. FUEGO NUEVO
          14. U. H. LA COLMENA (ERMITA ZARAGOZA)
          15. SANTA MARÍA DEL MONTE
          16. VALLE DE LUCES
          17. SANTA MARÍA AZTAHUACAN
          18. PUEBLO SANTA MARTHA ACATITLA
          19. U. H. EL SALADO (SANTA MARTHA ACATITLA NORTE)
          20. ERMITA ZARAGOZA
          21. U. H. FUENTES DE ZARAGOZA (SANTA MARTHA ACATITLA NORTE)
          22. AMPLIACIÓN LAS PEÑAS
          23. PUEBLO SANTA MARIA AZTAHUACAN
          24. SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PARAJE SAN JUAN
          25. SEGUNDA SECCIÓN DE PARAJE SAN JUAN
          26. BARRIO SAN MIGUEL
          27. BARRIO SAN LUCAS
          28. BARRIO SAN JOSÉ
          29. BARRIO SANTA BARBARA
          30. BARRIO SAN IGNACIO
          31. BARRIO LA ASUNCIÓN
          32. BARRIO SAN PABLO
          33. BARRIO SAN PEDRO
          34. BARRIO SAN ANTONIO
          35. BARRIO SAN LORENZO
          36. EL MANTO
          37. FRANCISCO VILLA
          38. GUADALUPE DEL MORAL
          39. INSURGENTES
          40. JACARANDAS
          41. LA ERA
          42. LA PURÍSIMA (LEYES DE REFORMA 1)
          43. LEYES DE REFORMA (1a SECCIÓN, 2a SECCIÓN Y 3a SECCIÓN)
          44. LOS ÁNGELES
          45. LOS ÁNGELES APANOAYA
          46. PUEBLO SANTA CRUZ MEYEHUALCO
          47. PUENTE BLANCO
          48. SANTA MARTHA ACATITLA NORTE
          49. PARAJE SAN JUAN CERRO
          50. SIDERAL
          51. USCOVI
          52. VALLE DE SAN LORENZO
          53. ALVARO OBREGÓN
          54. AÑO DE JUÁREZ
          55. UNIDAD SANTA CRUZ MEYEHUALCO (SANTA CRUZ MEYEHUALCO)
          56. LA PLANTA
          57. UNIDAD HABITACIONAL ALLEPETLALI (ALLEPETLALI)
          58. EL EDÉN

          Colonias de Magdalena Contreras que reciben agua por tandeo

          1. AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN BERNABÉ
          2. AMPLIACIÓN POTRERILLO
          3. ATACAXCO
          4. BARRANCA SECA
          5. CAZULCO (PUEBLO SAN NICOLÁS TOTOLAPAN)
          6. EL ERMITAÑO
          7. EL ROSAL
          8. EL TORO
          9. HUAYATLA
          10. LA CARBONERA
          11. LA CONCEPCIÓN
          12. LA CRUZ
          13. SAN FRANCISCO
          14. BARRIO PLAZUELA DEL PEDREGAL
          15. LA GUADALUPE
          16. LAS CRUCES
          17. LAS HUERTAS
          18. LAS PALMAS
          19. LOS PADRES
          20. POTRERILLO
          21. PUEBLO NUEVO ALTO
          22. PUEBLO NUEVO BAJO
          23. PUEBLO SAN NICOLÁS TOTOLAPAN
          24. SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PUEBLO DE SAN BERNABÉ)
          25. TIERRA COLORADA
          26. TIERRA UNIDA
          27. VISTA HERMOSA
          28. BARROS SIERRA
          29. EL TANQUE
          30. CONTRERAS LOMAS DE SAN BERNABÉ

          Colonias de Milpa Alta que reciben agua por tandeo

          1. PUEBLO SAN AGUSTÍN OHTENCO
          2. BARRIO LA LUZ (PUEBLO VILLA MILPA ALTA)
          3. BARRIO SAN MARCOS (PUEBLO VILLA MILPA ALTA)
          4. BARRIO SAN MIGUEL (SAN PABLO OZTOTEPEC)

          Colonias de Tlahuac que reciben agua por tandeo

          1. AMPLIACIÓN JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (SAN FRANCISCO TLALTENCO)
          2. AMPLIACIÓN SELENE
          3. SELENE
          4. EL ROSARIO (SAN JUAN IXTAYOPAN)
          5. JAIME TORRES BODET (SAN JUAN IXTAYOPAN)
          6. SANTA MARÍA DE LOS OLIVOS (SAN JUAN IXTAYOPAN)
          7. PEÑA ALTA (SAN JUAN IXTAYOPAN)
          8. TIERRA BLANCA (SAN JUAN IXTAYOPAN)
          9. LA ESTACIÓN (SOLO LAS REGIONES (MANZANAS 057-944, 057- 945, 057-946, 057-947, 057-948, 157-850, 057-950,157-817)
          10. LA HABANA
          11. SANTA CECILIA
          12. BARRIO SAN MATEO (PUEBLO SAN PEDRO TLÁHUAC, BARRIO SAN MATEO
          13. SAN JOSÉ
          14. 3 DE MAYO
          15. BARRIO ASUNCIÓN (PUEBLO SAN PEDRO TLÁHUAC, BARRIO LA ASUNCIÓN)
          16. BARRIO LA LUPITA (PUEBLO SAN PEDRO TLÁHUAC, BARRIO LA GUADALUPE)
          17. BARRIO SAN MIGUEL MIXQUIC (PUEBLO SAN MIGUEL MIXQUIC, BARRIO SAN MIGUEL)
          18. BARRIO LOS REYES MIXQUIC (PUEBLO SAN ANDRÉS MIXQUIC, BARRIO LOS REYES)
          19. PUEBLO SAN ANDRÉS MIXQUIC Y SUS BARRIOS
          20. PUEBLO SAN PEDRO TLÁHUAC Y SUS BARRIOS
          21. OJO DE AGUA
          22. LAS PUERTAS
          23. ZACATENCO
          24. PUEBLO SANTIAGO ZAPOTITLÁN
          25. LA CONCHITA ZAPOTITLÁN
          26. PUEBLO SANTA CATARINA YECAHUIZOTL Y SUS BARRIOS

          Colonias de Tlalpan que reciben agua por tandeo

          1. 3 DE MAYO
          2. ACTOPA
          3. AMPLIACIÓN CUCHILLA DE PADIERNA (SE UBICA DENTRO DE CUCHILLA DE PADIERNA)
          4. AMPLIACIÓN MAGDALENA PETLACALCO (PUEBLO LA MAGDALENA PETLACALCO)
          5. AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA
          6. BELVEDERE AJUSCO
          7. BOSQUES DEL PEDREGAL
          8. CHICHICASPATL
          9. CHIMILLI
          10. CRUZ DEL FAROL
          11. CUCHILLA AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA
          12. CUCHILLA DE LA LOMA BONITA (SAN JUAN TEPEXIMILPA)
          13. CUCHILLA DE PADIERNA
          14. CULTURA MAYA
          15. CUMBRES DE TEPETONGO
          16. DIVISADERO
          17. DOS DE OCTUBRE
          18. EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR
          19. EL COLIBRÍ (SAN MIGUEL XICALCO)
          20. EL VERANO
          21. FUENTES DE TEPEPAN
          22. HEROES DE PADIERNA
          23. JARDINES DEL AJUSCO
          24. JUVENTUD UNIDA
          25. LA PALMA
          26. LA PALMA 1ra. SECCIÓN (SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC) SE UBICA EN LA PALMA
          27. LA PALMA 2da. SECCIÓN (SE UBICA EN LA PALMA)
          28. LA PALMA 3ra. SECCIÓN SE UBICA EN LA PALMA)
          29. LA PRIMAVERA
          30. LA TORTUGA XOLALPA
          31. LOMAS DE PADIERNA SUR
          32. LOMAS DE COACTETLAN (VIVEROS DE COATECTLAN)
          33. LOMAS DE CUILOTEPEC
          34. LOMAS DE PADIERNA
          35. LOMAS DE TEXCALATLACO
          36. LOMAS DEL PEDREGAL (CUCHILLA DE PADIERNA)
          37. LOMAS HIDALGO
          38. LOS ENCINOS
          39. LOS VOLCANES
          40. MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA
          41. MESA LOS HORNOS
          42. MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN
          43. MIGUEL HIDALGO 3ra. SECCIÓN
          44. MIGUEL HIDALGO 4ta. SECCIÓN
          45. EL MIRADOR (SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC)
          46. MIRADOR I
          47. MIRADOR 1ra SECCIÓN
          48. MIRADOR II
          49. MIRADOR 2DA. SECCIÓN
          50. MIRADOR 3RA. SECCIÓN
          51. MIRADOR DEL VALLE
          52. MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN
          53. NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO
          54. PARAJE 38
          55. PARAJE DE TEMASTITITLA (MESA LOS HORNOS)
          56. PARAJE LA JOYITA (PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR)
          57. PARAJE TETENCO (PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR)
          58. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1ra. SECCIÓN
          59. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 2da. SECCIÓN
          60. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3ra. SECCIÓN
          61. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4ta. SECCIÓN
          62. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 5ta. SECCIÓN
          63. PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA
          64. PEQUEÑA TEPEXIMILPA (SAN JUAN TEPEXIMILPA)
          65. PLAN DE AYALA
          66. PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC
          67. PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO
          68. PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO
          69. PUEBLO DE SAN MIGUEL XICALCO
          70. PUEBLO LA MAGDALENA PETLACALCO
          71. PUEBLO PARRES EL GUARDA
          72. PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR
          73. PUEBLO SANTO TOMAS AJUSCO
          74. PUEBLO CHIMALCOYOLT
          75. SAN JUAN TEPEXIMILPA
          76. SANTÍSIMA TRINIDAD
          77. SECTOR 17 (PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 5TA. SECCIÓN)
          78. TECORRAL
          79. TEPETONGO
          80. TLALMILLE
          81. TLAXCALTENCO LA MESA
          82. TORRES DE PADIERNA
          83. VALLE DE TEPEPAN
          84. VISTAS DEL PEDREGAL
          85. PROGRESO TLALPAN (VISTAS DEL VALLE) ESTA EN LA PALMA
          86. VIVEROS COATECTLAN
          87. VIVEROS DE CUERNAVACA (VIVEROS COATECTLAN)
          88. ZACATIENDA (TECORRAL)
          89. POPULAR SANTA TERESA
          90. SANTA ÚRSULA XITLA
          91. MIGUEL HIDALGO
          92. MIGUEL HIDALGO 1a. SECCIÓN
          93. PEDREGAL SANTA ÚRSULA XITLA PARTE BAJA (PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA)
          94. PEDREGAL SANTA ÚRSULA XITLA PARTE ALTA (PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA)

          Colonias de Xochimilco que reciben agua por tandeo

          1. ALCANFORES (SANTA MARÍA NATIVITAS) TECOMULCO EL ALTO
          2. BARRIO LA TABLA (BARRIO LA PLANTA, SOLO A LAS REGIONES MANZANAS 371-259 Y 371-260).
          3. BARRIO LAS CRUCES (SANTA CRUZ ACALPIXCA)
          4. BARRIO SAN JUAN (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO)
          5. BARRIO SAN ANTONIO (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO)
          6. EL ARENAL (SAN MATEO XALPA)
          7. DEL CARMEN (SANTIAGO TULYEHUALCO)
          8. LA CAÑADA SAN LUCAS XOCHIMANCA
          9. XOCHIMILCO LOMAS DE NATIVITAS (SANTA MARÍA NATIVITAS)
          10. RANCHO TEJOMULCO (SANTA MARÍA NATIVITAS)
          11. SAN JOSÉ ZACATEPEC (SAN MATEO XALPA)
          12. XOCHIMILCO DURAZNOTITLA (SAN JOSÉ ZACAPETEC, SOLO LAS REGIONES MANZANAS 372-032, 372-165, 372-311, 372-312, 372-313, 372-314, 372-315, 372-316, 372-317, 372-318, 372-319, 372-321, 372-322, 372-323, 772-165, 772-358 Y 772-359)
          13. SANTA MARIA DEL OLIVAR (SANTIAGO TULYEHUALCO)
          14. BARRIO LA CANDELARIA (SAN GREGORIO)
          15. CRISTO REY
          16. AMPLIACIÓN NATIVITAS
          CDMX
          Vivir sin agua
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          Escrito por: Pilar Espinoza

          Publicado: 28 enero, 2024

          ¡No olvides la Chamarra! El frente frío 31 provocará un descenso de la temperatura
          El frete frío 31 ocasionará un descenso en la temperatura en varias partes de México, también se espera un clima con lluvias fuertes este 28 de enero.
          Notas
          Bienestar

          Escrito por: Jesica Constantino Aguilar

          Publicado: 27 enero, 2024

          ¡Será un sábado lluvioso! Esto pronostica el clima hoy 27 de enero de 2024 en México
          Este sábado 27 de enero de 2024 se espera un clima de frío a muy frío con lluvias en diversos estados de México debido al paso del frente frío número 31.
          Notas
          Bienestar

          Escrito por: Jennifer García

          Publicado: 26 enero, 2024

          Cofepris avala la vacuna Patria para atacar el Covid-19
          La Cofepris avaló el uso de emergencia de la vacuna Patria para atacar el Covid-19; solo los mayores de 18 años que cuenten con otras dosis podrán recibirla.
          Notas
          Bienestar

          Escrito por: Jennifer García

          Publicado: 26 enero, 2024

          UNAM convocatoria 2024: Esto es lo que necesitas para registrarte al examen para la licenciatura
          ¡Que no se te pase! Esto es todo lo que tienes que saber para aplicar para el examen de licenciatura de acuerdo con la convocatoria UNAM 2024, que se publicó el pasado lunes 15 de enero.
          Notas
          Bienestar

          Escrito por: América López

          Publicado: 26 enero, 2024

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