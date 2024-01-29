¿Cuáles son las 284 colonias de CDMX donde reciben agua por tandeo?
¿Está tu colonia? Esta es la lista de las 284 zonas que reciben agua por tandeo en la Ciudad de México a causa de los bajos niveles del Sistema Cutzamala.
¡Atención! Durante las próximas semanas, al menos 284 colonias de la Ciudad de México (CDMX) tendrán suministro de agua mediante tandeo, ante esto, es importante saber cuáles son, además de en qué consiste este método para contrarrestar la escasez del vital líquido.
¿Qué es el agua por tandeo?
El agua por tandeo es el suministro que se realiza para que toda el agua potable llegue a las alcaldías, esto, derivado a la escasez del vital líquido y los bajos niveles que presenta el Sistema Cutzamala.
#VivirSinAgua | #CDMX y #Edomex sufren por la falta de #agua desde noviembre 2023, lo que ocasiona una alta demanda de pipas.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 29, 2024
En #Celaya la situación es también crítica. Ciudadanos resienten el incremento en los costos y falta del servicio.@ReneFuat con el reporte en @HechosAM pic.twitter.com/4QtT6K3hGZ
Colonias de Álvaro Obregón que reciben agua por tandeo
- LOMAS DEL CAPULÍN
- PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO
- LOMAS DE LA ERA
- CEDROS (LOMAS DE LOS CEDROS)
- TORRES DE POTRERO
- AMPLIACION TORRES DE POTRERO (TORRES DE POTRERO)
- RINCON DE LA BOLSA
- ALCANTARILLA
- PUEBLO SANTA ROSA XOCHIAC
- CABALLITO
- PARAJE EL CABALLITO
- CHAMONTOYA
- LOMAS DE CHAMONTOYA
Colonias de Coyoacán que reciben agua por tandeo
- ADOLFO RUIZ CORTINEZ
- AJUSCO
- NUEVA DÍAZ ORDAZ
- PEDREGAL DE SANTA URSULA
- PEDREGAL DE SANTO DOMINGO
Colonias de Cuajimalpa que reciben agua por tandeo
- XALPA
- CRUZ BLANCA
- EL TIANGUILLO
- LA PILA
- LAS LAJAS (LA PILA)
- LAS MAROMAS
- LOMA DEL PADRE
- MINA VIEJA (EL TIANGUILLO)
- MONTE DE LAS CRUCES (SAN LORENZO ACOPILCO)
- PRIMERO DE MAYO
- SAN LORENZO ACOPILCO
- PUEBLO SAN MATEO TLALTENANGO (EXCLUYE CUMBRES DE SANTA FE)
- SAN PABLO CHIMALPA
- ZENTLAPATL
El #Cutzamala vive una crisis histórica. Vecinos de por lo menos 280 colonias en la #CDMX están afectados por la falta de agua, por ello se han registrado múltiples protestas para exigir a las autoridades dar una solución. En #Azcapotzalco, la gente se forma para recibir el agua… pic.twitter.com/1wfks0MeYE— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 28, 2024
Colonias de Gustavo A. Madero que reciben agua por tandeo
- AMPL. ARBOLEDAS CUAUTEPEC
- AMPL. PRADERA (PRADERA)
- AMPL. PROVIDENCIA
- ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC
- BARRIO DE GUADALUPE TICOMÁN
- GENERAL FELIPE BERRIOZABAL
- BARRIO CANDELARIA TICOMÁN (LA CANDELARIA TICOMÁN)
- LA CASILDA
- LA PASTORA
- LA PRADERA
- LA PROVIDENCIA
- LUIS DONALDO COLOSIO M.
- PALMATITLA
- SAN JUAN TICOMÁN
- AMPLIACIÓN MALACATES
- CHALMA DE GUADALUPE
- CUAUTEPEC CENTRO (CUAUTEPEC BARRIO ALTO)
- JUVENTINO ROSAS
- MALACATES
- PARQUE METROPOLITANO
- TLALPEXCO
- VISTA HERMOSA
- BARRIO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL)
- VII SECCIÓN SAN JUAN DE ARAGÓN
Colonias de Iztapalapa que reciben agua por tandeo
- EL MIRADOR
- EL MOLINO TEZONCO
- EL PARAISO
- JARDINES DE SAN LORENZO TEZONCO
- MONTE ALBÁN
- PARAJE SAN JUAN
- PARAJE ZACATEPEC
- PRESIDENTES DE MEXICO
- PUEBLO SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLÁN
- AMPLIACIÓN FUEGO NUEVO (FUEGO NUEVO)
- AMPLIACIÓN VERACRUZANA
- ESTADO DE VERACRUZ
- FUEGO NUEVO
- U. H. LA COLMENA (ERMITA ZARAGOZA)
- SANTA MARÍA DEL MONTE
- VALLE DE LUCES
- SANTA MARÍA AZTAHUACAN
- PUEBLO SANTA MARTHA ACATITLA
- U. H. EL SALADO (SANTA MARTHA ACATITLA NORTE)
- ERMITA ZARAGOZA
- U. H. FUENTES DE ZARAGOZA (SANTA MARTHA ACATITLA NORTE)
- AMPLIACIÓN LAS PEÑAS
- PUEBLO SANTA MARIA AZTAHUACAN
- SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PARAJE SAN JUAN
- SEGUNDA SECCIÓN DE PARAJE SAN JUAN
- BARRIO SAN MIGUEL
- BARRIO SAN LUCAS
- BARRIO SAN JOSÉ
- BARRIO SANTA BARBARA
- BARRIO SAN IGNACIO
- BARRIO LA ASUNCIÓN
- BARRIO SAN PABLO
- BARRIO SAN PEDRO
- BARRIO SAN ANTONIO
- BARRIO SAN LORENZO
- EL MANTO
- FRANCISCO VILLA
- GUADALUPE DEL MORAL
- INSURGENTES
- JACARANDAS
- LA ERA
- LA PURÍSIMA (LEYES DE REFORMA 1)
- LEYES DE REFORMA (1a SECCIÓN, 2a SECCIÓN Y 3a SECCIÓN)
- LOS ÁNGELES
- LOS ÁNGELES APANOAYA
- PUEBLO SANTA CRUZ MEYEHUALCO
- PUENTE BLANCO
- SANTA MARTHA ACATITLA NORTE
- PARAJE SAN JUAN CERRO
- SIDERAL
- USCOVI
- VALLE DE SAN LORENZO
- ALVARO OBREGÓN
- AÑO DE JUÁREZ
- UNIDAD SANTA CRUZ MEYEHUALCO (SANTA CRUZ MEYEHUALCO)
- LA PLANTA
- UNIDAD HABITACIONAL ALLEPETLALI (ALLEPETLALI)
- EL EDÉN
Colonias de Magdalena Contreras que reciben agua por tandeo
- AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN BERNABÉ
- AMPLIACIÓN POTRERILLO
- ATACAXCO
- BARRANCA SECA
- CAZULCO (PUEBLO SAN NICOLÁS TOTOLAPAN)
- EL ERMITAÑO
- EL ROSAL
- EL TORO
- HUAYATLA
- LA CARBONERA
- LA CONCEPCIÓN
- LA CRUZ
- SAN FRANCISCO
- BARRIO PLAZUELA DEL PEDREGAL
- LA GUADALUPE
- LAS CRUCES
- LAS HUERTAS
- LAS PALMAS
- LOS PADRES
- POTRERILLO
- PUEBLO NUEVO ALTO
- PUEBLO NUEVO BAJO
- PUEBLO SAN NICOLÁS TOTOLAPAN
- SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PUEBLO DE SAN BERNABÉ)
- TIERRA COLORADA
- TIERRA UNIDA
- VISTA HERMOSA
- BARROS SIERRA
- EL TANQUE
- CONTRERAS LOMAS DE SAN BERNABÉ
Colonias de Milpa Alta que reciben agua por tandeo
- PUEBLO SAN AGUSTÍN OHTENCO
- BARRIO LA LUZ (PUEBLO VILLA MILPA ALTA)
- BARRIO SAN MARCOS (PUEBLO VILLA MILPA ALTA)
- BARRIO SAN MIGUEL (SAN PABLO OZTOTEPEC)
Colonias de Tlahuac que reciben agua por tandeo
- AMPLIACIÓN JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (SAN FRANCISCO TLALTENCO)
- AMPLIACIÓN SELENE
- SELENE
- EL ROSARIO (SAN JUAN IXTAYOPAN)
- JAIME TORRES BODET (SAN JUAN IXTAYOPAN)
- SANTA MARÍA DE LOS OLIVOS (SAN JUAN IXTAYOPAN)
- PEÑA ALTA (SAN JUAN IXTAYOPAN)
- TIERRA BLANCA (SAN JUAN IXTAYOPAN)
- LA ESTACIÓN (SOLO LAS REGIONES (MANZANAS 057-944, 057- 945, 057-946, 057-947, 057-948, 157-850, 057-950,157-817)
- LA HABANA
- SANTA CECILIA
- BARRIO SAN MATEO (PUEBLO SAN PEDRO TLÁHUAC, BARRIO SAN MATEO
- SAN JOSÉ
- 3 DE MAYO
- BARRIO ASUNCIÓN (PUEBLO SAN PEDRO TLÁHUAC, BARRIO LA ASUNCIÓN)
- BARRIO LA LUPITA (PUEBLO SAN PEDRO TLÁHUAC, BARRIO LA GUADALUPE)
- BARRIO SAN MIGUEL MIXQUIC (PUEBLO SAN MIGUEL MIXQUIC, BARRIO SAN MIGUEL)
- BARRIO LOS REYES MIXQUIC (PUEBLO SAN ANDRÉS MIXQUIC, BARRIO LOS REYES)
- PUEBLO SAN ANDRÉS MIXQUIC Y SUS BARRIOS
- PUEBLO SAN PEDRO TLÁHUAC Y SUS BARRIOS
- OJO DE AGUA
- LAS PUERTAS
- ZACATENCO
- PUEBLO SANTIAGO ZAPOTITLÁN
- LA CONCHITA ZAPOTITLÁN
- PUEBLO SANTA CATARINA YECAHUIZOTL Y SUS BARRIOS
Colonias de Tlalpan que reciben agua por tandeo
- 3 DE MAYO
- ACTOPA
- AMPLIACIÓN CUCHILLA DE PADIERNA (SE UBICA DENTRO DE CUCHILLA DE PADIERNA)
- AMPLIACIÓN MAGDALENA PETLACALCO (PUEBLO LA MAGDALENA PETLACALCO)
- AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA
- BELVEDERE AJUSCO
- BOSQUES DEL PEDREGAL
- CHICHICASPATL
- CHIMILLI
- CRUZ DEL FAROL
- CUCHILLA AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA
- CUCHILLA DE LA LOMA BONITA (SAN JUAN TEPEXIMILPA)
- CUCHILLA DE PADIERNA
- CULTURA MAYA
- CUMBRES DE TEPETONGO
- DIVISADERO
- DOS DE OCTUBRE
- EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR
- EL COLIBRÍ (SAN MIGUEL XICALCO)
- EL VERANO
- FUENTES DE TEPEPAN
- HEROES DE PADIERNA
- JARDINES DEL AJUSCO
- JUVENTUD UNIDA
- LA PALMA
- LA PALMA 1ra. SECCIÓN (SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC) SE UBICA EN LA PALMA
- LA PALMA 2da. SECCIÓN (SE UBICA EN LA PALMA)
- LA PALMA 3ra. SECCIÓN SE UBICA EN LA PALMA)
- LA PRIMAVERA
- LA TORTUGA XOLALPA
- LOMAS DE PADIERNA SUR
- LOMAS DE COACTETLAN (VIVEROS DE COATECTLAN)
- LOMAS DE CUILOTEPEC
- LOMAS DE PADIERNA
- LOMAS DE TEXCALATLACO
- LOMAS DEL PEDREGAL (CUCHILLA DE PADIERNA)
- LOMAS HIDALGO
- LOS ENCINOS
- LOS VOLCANES
- MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA
- MESA LOS HORNOS
- MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN
- MIGUEL HIDALGO 3ra. SECCIÓN
- MIGUEL HIDALGO 4ta. SECCIÓN
- EL MIRADOR (SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC)
- MIRADOR I
- MIRADOR 1ra SECCIÓN
- MIRADOR II
- MIRADOR 2DA. SECCIÓN
- MIRADOR 3RA. SECCIÓN
- MIRADOR DEL VALLE
- MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN
- NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO
- PARAJE 38
- PARAJE DE TEMASTITITLA (MESA LOS HORNOS)
- PARAJE LA JOYITA (PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR)
- PARAJE TETENCO (PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR)
- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1ra. SECCIÓN
- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 2da. SECCIÓN
- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3ra. SECCIÓN
- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4ta. SECCIÓN
- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 5ta. SECCIÓN
- PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA
- PEQUEÑA TEPEXIMILPA (SAN JUAN TEPEXIMILPA)
- PLAN DE AYALA
- PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC
- PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO
- PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO
- PUEBLO DE SAN MIGUEL XICALCO
- PUEBLO LA MAGDALENA PETLACALCO
- PUEBLO PARRES EL GUARDA
- PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR
- PUEBLO SANTO TOMAS AJUSCO
- PUEBLO CHIMALCOYOLT
- SAN JUAN TEPEXIMILPA
- SANTÍSIMA TRINIDAD
- SECTOR 17 (PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 5TA. SECCIÓN)
- TECORRAL
- TEPETONGO
- TLALMILLE
- TLAXCALTENCO LA MESA
- TORRES DE PADIERNA
- VALLE DE TEPEPAN
- VISTAS DEL PEDREGAL
- PROGRESO TLALPAN (VISTAS DEL VALLE) ESTA EN LA PALMA
- VIVEROS COATECTLAN
- VIVEROS DE CUERNAVACA (VIVEROS COATECTLAN)
- ZACATIENDA (TECORRAL)
- POPULAR SANTA TERESA
- SANTA ÚRSULA XITLA
- MIGUEL HIDALGO
- MIGUEL HIDALGO 1a. SECCIÓN
- PEDREGAL SANTA ÚRSULA XITLA PARTE BAJA (PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA)
- PEDREGAL SANTA ÚRSULA XITLA PARTE ALTA (PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA)
Colonias de Xochimilco que reciben agua por tandeo
- ALCANFORES (SANTA MARÍA NATIVITAS) TECOMULCO EL ALTO
- BARRIO LA TABLA (BARRIO LA PLANTA, SOLO A LAS REGIONES MANZANAS 371-259 Y 371-260).
- BARRIO LAS CRUCES (SANTA CRUZ ACALPIXCA)
- BARRIO SAN JUAN (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO)
- BARRIO SAN ANTONIO (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO)
- EL ARENAL (SAN MATEO XALPA)
- DEL CARMEN (SANTIAGO TULYEHUALCO)
- LA CAÑADA SAN LUCAS XOCHIMANCA
- XOCHIMILCO LOMAS DE NATIVITAS (SANTA MARÍA NATIVITAS)
- RANCHO TEJOMULCO (SANTA MARÍA NATIVITAS)
- SAN JOSÉ ZACATEPEC (SAN MATEO XALPA)
- XOCHIMILCO DURAZNOTITLA (SAN JOSÉ ZACAPETEC, SOLO LAS REGIONES MANZANAS 372-032, 372-165, 372-311, 372-312, 372-313, 372-314, 372-315, 372-316, 372-317, 372-318, 372-319, 372-321, 372-322, 372-323, 772-165, 772-358 Y 772-359)
- SANTA MARIA DEL OLIVAR (SANTIAGO TULYEHUALCO)
- BARRIO LA CANDELARIA (SAN GREGORIO)
- CRISTO REY
- AMPLIACIÓN NATIVITAS