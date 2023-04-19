Llama INAI al presidente a un diálogo abierto sobre sus funciones

El Plano del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) expresó su preocupación por las descalificaciones del presidente López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López sobre las funciones del organismo autónomo.

En 20 años de vida del Instituto, el organismo aseguró que se ha dado una muestra de su pertinencia dentro del sistema democrático mexicano, para que la sociedad pueda ejercer valer sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

Los señalamientos del Gobierno Federal, dicen, pretenden comprometer la existencia del organismo, pero sobre todo vulneran la garantía de estos dos derechos fundamentales de la Carta Magna, los cuales abren la posibilidad de que los ciudadanos exijan y hagan valer sus derechos humanos.

INAI lamenta descalificaciones y pide diálogo al presidente

En el comunicado, el INAI aseguró que trabaja para la ciudadanía, a través del derechos a saber, la personas han podido conocer y acceder a programas sociales, a servicios de salud o a becas y, mediante el derechos de protección de datos, han logrado obtener semanas cotizadas para tramitar su pensión, solicitar expedientes clínicos para conocer otras valoraciones médicas, rectificar datos, además de presentación de denuncias cuando instancias públicas hacen mal uso de su información personal.

El organismo también comentó que a través de las resoluciones del INAI, derivadas del ejercicio del derecho de acceso a la información, se han documentado y transparentado diversos asuntos de interés público.

También, dijeron, es importante señalar que el INAI es una única autoridad en el país facultada para velar por el derechos de la sociedad a la protección de sus datos personales, a nivel nacional, en el sector privado y, en el ámbito federal, en el sector público.

Así el pleno del INAI por la Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena; las Comisionadas Josefina Román Vergara y Norma Julieta del Río Venegas, y el Comisionado Adrián Alcalá Méndez lamenta las descalificaciones del gobierno federal, ya que denotan desconocimiento sobre las responsabilidades constitucionales del Instituto. por lo que hace un llamado al Poder Ejecutivo a entablar un diálogo abierto, plural y democrático.