Va PAN contra Adán Augusto por caso INAI

La diputada federal del PAN, María Elena Pérez Jaén Zermeño, anunció que presentará una demanda de juicio político en contra del secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, por instruir a los senadores de Morena a no nombrar a los comisionados del INAI para provocar su inactividad, esto luego de que se filtró un supuesto audio del funcionario en una reunión el pasado 12 de abril.

La panista consideró que el titular de Segob violó la Constitución que establece la división de poderes y evitar el funcionamiento de un órgano garante del derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública gubernamental de casi 800 sujetos obligados que reciben recursos públicos. Dijo que con estas acciones Adán Augusto López es responsable de la debacle del órgano autónomo y de que no pueda sesionar por la falta del nombramiento de dos de sus integrantes desde marzo del año pasado.

Senadores del @PRDMexico aseguran que el Grupo Parlamentario de #Morena en el @senadomexicano se opone a la designación de los comisionados del #INAI porque defiende la opacidad y no quieren explicar de qué manera se gastan el dinero de los mexicanos. pic.twitter.com/oqOb9MKytR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 17, 2023

“Los instruyó para no nombrar a los comisionados del INAI para que este quede inoperante, razón por la que el Secretario de Gobernación es susceptible de juicio político. Según el artículo 109 Constitucional procede el juicio político cuando los servidores públicos que enumera el artículo 110, incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Es inaudito e inconcebible, que este Instituto esté paralizado en su más fundamental responsabilidad”, acusó Pérez Jaén en conferencia de prensa.

La diputada del PAN reconoció que el presidente López Obrador tiene la facultad, como lo establece la Constitución, de objetar los nombramientos de comisionados del INAI está obligado a garantizar su funcionamiento.

AMLO asegura que comisionados del INAI no sirven para nada

En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó los nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ya que aseguró que “no sirven para nada”. Además, declaró que hay otros órganos que cumplen con las mismas funciones del INAI y consideró que el instituto debe desaparecer.

Asimismo, el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, señaló que es imposible que se designen a los nuevos comisionados del INAI en el actual periodo de sesiones del Senado de la República, incluso la designación de los comisionados del instituto en cuestión ha sido pospuesta en varias ocasiones. Desde el pasado 1 de abril, el INAI ha permanecido inoperante debido a la falta de tres comisionados después del veto impuesto por AMLO.

