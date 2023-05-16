Llama Keiko Fujimori “usurpador” al presidente AMLO

A través de su cuenta de Twitter, la ex candidata presidencial de Perú y fundadora del Partido Fuerza Popular de ese país, Keiko Fujimori llamó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “usurpador”, esto luego del conflicto que se presentó ante la negativa del gobierno de México de entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al gobierno peruano.

La hija del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, señaló también al presidente de Colombia, Gustavo Petro que aseguró que el gobierno de ese país habla de un “golpe de Estado” en Perú.

Fujimori comentó que golpe de Estado fue el que trató de dar el expresidente peruano Pedro Castillo, quien fue relevado de su cargo, por intentar disolver el poder legialtivo de ese país sudamericano. La política comentó que las ideas de Castillo coinciden con la ‘actitud subversiva’ del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Fujimori respalda a Dina Boluarte

En una tercera línea de su publicación en redes sociales, Keiko Fujimori dijo que si tiene que apoyar entre AMLO, presidente de México; Gustavo Petro, presidente de Colombia o Dina Boluarte, la actual presidenta de Perú, que respaldará a quien ha llegado a ese cargo de forma legítima y constitucional. Además de recalcar que ese respaldo es el que toca a dar a todos los peruanos.

Ver al presidente de México llamar “usurpadora” a la presidenta Boluarte es algo que como mujer peruana rechazo tajantemente. Aquí el único usurpador es Ud. Señor @lopezobrador_ que se está apropiando de la Alianza del Pacífico y robándole ese derecho al Perú. (1/4) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 16, 2023

Keiko Fujimori, confío en que la presidenta Boluarte pueda viajar al extranjero para “poner las cosas en su sitio”, ante lo que calificó de “aceptables intromisiones de México y Colombia”.

Concluyó diciendo que toca a las fuerzas democráticas anteponer los intereses de Perú y facilitar los mecanismo para que sea lo más pronto posible.