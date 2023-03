Dan 3 años de prisión preventiva a Pedro Castillo por corrupción

El juez supremo Juan Carlos Checkley impuso tres años de prisión preventiva para Pedro Castillo, expresidente de Perú, por acusaciones de corrupción, y quien ya se encuentra en la cárcel por el delito de rebelión al intentar disolver al Congreso del país en diciembre del año pasado.

El exmandatario peruano es investigado por cargos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión.

Checkley dijo que consideraba razonable los 36 meses de prisión preventiva solicitados por la fiscalía por ser un caso con alto nivel de complejidad y cumplía con las peticiones de ley: una pena mayor a cuatro años y riesgo de fuga.

Aunque Pedro Castillo ya cumple una prisión preventiva de 18 meses por rebelión y conspiración, el juez determinó que era necesaria la nueva medida para que se investiguen diferentes delitos.

Sin embargo, las dos sentencias se llevarán en paralelo, es decir, que los 36 meses no se suman a los 18 previos”.

Comparto mis declaraciones hechas en la audiencia de hoy. Reitero mi inocencia sobre los falsos hechos que se me acusa y denunció otra vez este injusto secuestro por servir lealmente a mi país como presidente de la República. Un abrazo grande, pueblo peruano. (1-3) pic.twitter.com/Y1SlVaeMFA — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) March 8, 2023

Defensa de Pedro Castillo apelará al fallo del juez de Perú

El abogado de Pedro Castillo informaron que apelarán el falló del juez. El propio expresidente de Perú negó las acusaciones de corrupción en su contra y añadió que lleva 100 días secuestrado.

“Niego rotunda y categóricamente que soy autor y formo parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República. Voy a llegar a 100 días de estar secuestrado injustamente, no he cometido ningún delito señor juez. Tengo la conciencia limpia, no me robé un centavo, necesito las pruebas”.

¿Qué hizo Pedro Castillo?

El pasado 7 de diciembre, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, envió un mensaje a la nación para informar sus intenciones de disolver al Congreso de la nación, conformado principalmente por la oposición.

En respuesta, el Congreso realizó el tercer juicio político contra Pedro Castillo y con 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones, los legisladores aprobaron la destitución del entonces presidente.

El mismo día que Pedro Castillo fue destituido, la exvicepresidenta de Perú, Dina Boluarte prestó juramento ante el Congreso como la nueva mandataria, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de la nación.

Posteriormente, el caos comenzó en Perú con una ola de protestas que dejaron varios muertos.