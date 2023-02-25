México responde a Diana Boluarte ante retiro de embajador de Perú

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un pronunciamiento público acerca de la decisión de la presidenta de Perú, Diana Boluarte, de retirar al embajador peruano de México como respuesta a las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El pasado viernes 24 de febrero, la presidenta de Perú, anunció en un mensaje a la Nación, la determinación de retirar a canciller Manuel Gerardo Talavera, como medida de respuesta a la “injerencia” del presidente de México.

Lo anterior debido a los dichos del presidente AMLO acerca de resistirse a entregar a Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico por apoyar a Pedro Castillo y el golpe de Estado que intentó dar en el país de América del Sur.

“Rechazo enérgicamente las expresiones formuladas hoy por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y las inaceptables cuestiones, que de manera reiterada, fórmula sobre el origen constitucional y democrático de mi Gobierno”, dijo Diana Boluarte al anunciar el retiro del embajador de Perú en México.

De igual forma, la presidenta de Perú, acusó al su homólogo mexicano de “afectar gravemente” las relaciones bicentenarias entre ambos países al privilegiar “afinidades ideológicas en menoscabo de procesos de integración como la Alianza del Pacífico”.

Con sus declaraciones, el señor López viola el principio del derecho internacional sobre la no injerencia en asuntos internos, así como aquellos referidos a la defensa y promoción de la democracia. Dina Boluarte

Fue así como en un breve mensaje de poco menos de 2 minutos, la mandataria dispuso el retiro definitivo de su embajador en el país, rebajando con ello las relaciones diplomáticas entre Perú y México a nivel de encargado de negocios.

México mantendrá representación diplomática en Perú

Tras la decisión de Diana Boluarte, la SRE emitió un comunicado en el que lamentó la decisión del actual gobierno de Perú, de romper sus relaciones diplomáticas con México, sin embargo, afirmó que la representación diplomática mexicana permanecerá activa en el país de América del Sur.

“El Gobierno de México mantendrá su nivel de representación diplomática y consular para promover los vínculos entre nuestros pueblos y brindar atención a la comunidad mexicana en Perú" SRE

México reiteró su convicción de mantener abiertos los canales de comunicación diplomáticos en beneficio de ambas sociedades y apuntó se realizarían votos para que pronto se alcance un acuerdo democrático a las desavenencias que prevalecen con Perú.

Gobierno de México responde a Dina Boluarte|SRE

¿Cuáles fueron las expresiones de AMLO sobre Perú y Pedro Castillo?

En su conferencia matutina del viernes 17 de febrero, AMLO aseguró que no entregara la jefatura de la Alianza del Pacífico a su homóloga de Perú, Dina Boluarte, pues calificó que de hacerlo estaría legitimando a un “gobierno espurio”.

“Que lo notifique a los miembros de Grupo de Río, ¿qué hacemos? Porque no quiero legitimar un golpe de Estado, a un gobierno espurio”, añadió, al tiempo que comunicó se haría una consulta con los miembros de la Alianza del Pacífico para que se entregue la presidencia que tomaría Pedro Castillo en 2022.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó entregarle a Dina Boluarte, la presidencia de la Alianza del Pacífico pic.twitter.com/eRVv05T4GU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2023

Esta no sería la primera vez que AMLO se refería al gobierno de Perú, pues en ocasiones anteriores emitió comentarios respecto a la política interna del país de América del Sur, manifestando su apoyo a Pedro Castillo, cuya familia se encuentra asilada en México.