¿Cuántos frentes fríos faltan? La fecha exacta en que termina el invierno 2026 en México

Aunque muchos ya esperan el calor, el invierno 2025-2026 todavía no suelta a México, especialmente en los próximos meses gracias a la temporada de frentes fríos.

Si bien, la primavera ya tiene fecha oficial, las heladas y el frío continuarán varias semanas más, por lo que es importante que todavía no guardes a la poderosa cobija de tigre.

¿Cuántos frentes fríos van en la temporada 2025-2026?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para esta temporada 48 frentes fríos, aunque la climatología indica que el número podría subir hasta 50 eventos.

Hasta ahora, ya se han registrado 27 frentes fríos, lo que significa que todavía faltan entre 21 y 23 sistemas más por ingresar al país. Esto explica por qué las bajas temperaturas, los vientos fuertes y los cambios bruscos de clima seguirán presentes en diferentes zonas de México.

Tan solo enero se espera que sea uno de los meses con mayor actividad frontal, donde se prevé el ingreso de seis frentes fríos, colocándolo al mismo nivel que diciembre y marzo como los meses más intensos del invierno.

Esto significa que el cierre de mes seguirá marcado por madrugadas frías, heladas en zonas altas y contrastes térmicos durante el día.

¿Cuántos frentes fríos faltan?

Para los siguientes meses, el pronóstico oficial indica:



Febrero 2026: 5 frentes fríos

Marzo 2026: 6 frentes fríos

Abril 2026: 5 frentes fríos

Mayo 2026: 3 frentes fríos

¿Cuándo termina oficialmente el invierno 2026?

Amantes del calor llegó su momento. El invierno 2025-2026 finalizará oficialmente el 20 de marzo de 2026, con la llegada del equinoccio de primavera.

Ese día, la primavera comenzará a las 15:46 horas, marcando el inicio de días más largos y un aumento gradual de la temperatura. Además de que en el tercer mes del año se intensifican las sequías en el norte del país.

No obstante, las masas de aire frío continúan desplazándose desde el norte del continente. Por eso, los frentes fríos seguirán afectando al país hasta mayo de 2026, provocando cambios bruscos de clima justo cuando muchos ya guardaron el abrigo.

