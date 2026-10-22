Rinocerontes blancos llegan de Alemania y Francia a México para impulsar su reproducción

Cuatro rinocerontes blancos llegaron al Zoológico de Guadalajara, Jalisco, el pasado miércoles 21 de octubre, como parte de un programa internacional de conservación que busca preservar la especie y contribuir a su hábitat natural en África.

Salma, Moana, Lewa y Wami viajaron desde Europa hasta México en un avión que partió del aeropuerto Charles de Gaulle, en París, el martes 20 de octubre.

De acuerdo con Reuters, a su llegada, los animales comenzaron el proceso de descarga y fueron trasladados a espacios diseñados especialmente para su cuarentena, donde permanecerán durante varios meses antes de pasar a su destino final: el safari de Masai Mara.

¿De dónde vienen los cuatro rinocerontes blancos?

Los ejemplares proceden de tres instalaciones zoológicas de Alemania y Francia. Sus edades y lugares de origen son:



Salma, de 5 años: procede del Parque Serengeti de Hodenhagen, en Alemania.

Moana, de 9 años: también procede del Parque Serengeti de Hodanhagen, Alemania.

Lewa, de 4 años: proviene del Safari de Peaugres, Francia.

Wami, de 15 años: proviene del Parque Zoológico de París, Francia.

El director del Zoológico de Guadalajara, Luis Soto Rendón, dio a conocer que los cuatro animales llegaron en buenas condiciones y que el traslado se realizó sin mayores contratiempos.

"Durante meses fueron entrenados para este momento, para este viaje, y respondieron como esperábamos", mencionó Luis Soto Rendón, director del Zoológico de Guadalajara.

🦏 ¡Nuevo habitante en Guadalajara, Jalisco! Uno de los cuatro rinocerontes blancos que llegaron desde Europa ya desembarcó y se prepara para integrarse al zoológico de la ciudad https://t.co/gwvkKj1T59 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 21, 2026

Este proceso de preparación buscó familiarizar a los rinocerontes con las condiciones del traslado antes de emprender el viaje hacia México.

¿Qué hay detrás de su traslado a México?

La llegada de Salma, Moana, Lewa y Wami forma parte del programa de conservación ex situ de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA), una iniciativa que busca preservar especies fuera de su hábitat natural mediante la participación de zoológicos de diferentes países y continentes.

De acuerdo con Soto Rendón, uno de los objetivos del programa es promover la reproducción de esta especie bajo cuidados profesionales, con la perspectiva de que sus descendientes puedan contribuir algún día a recuperar poblaciones en las praderas africanas.

"Los nietos de estos rinocerontes podrían, gracias a este programa, repoblar algún día las praderas africanas que alguna vez habitaron", dijo Luis Soto Rendón, director del Zoológico de Guadalajara.

El director indicó que las condiciones ambientales de Guadalajara podrían favorecer su adaptación y expresó su expectativa de que los animales puedan presentar actividad reproductiva en el futuro.

Durante esta primera etapa, la prioridad será su adaptación al nuevo entorno y la atención bajo cuidados profesionales.