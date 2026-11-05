Si tienes planes para este viernes 6 de noviembre, vale la pena revisar el pronóstico del clima antes de salir, en varios estados se esperan lluvias muy fuertes, mientras que en otras regiones el calor seguirá presente y el termómetro podría llegar a los 40 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 4 será reforzado por una masa de aire frío, lo que provocará un descenso de temperatura en el norte y noreste del país.

¿Dónde lloverá más este viernes?

Las precipitaciones más fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, se esperan en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, principalmente en las zonas señaladas por el SMN.

También se pronostican lluvias fuertes en Coahuila, Querétaro, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros.

En la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato, Baja California Sur y la península de Yucatán podrían presentarse chubascos.

Se prevén #Lluvias muy fuertes durante esta noche en el norte de #Tamaulipas, y fuertes en zonas de #NuevoLeón, #Veracruz y #Chiapas. Toda la información en https://t.co/2ecBcquEDQ pic.twitter.com/F2Du1FGg6C — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 6, 2026

El calor seguirá en estos estados

Aunque noviembre avanza, las altas temperaturas no desaparecerán. Para este viernes, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas tendrán máximas de entre 35 y 40 grados.

También se esperan temperaturas de 30 a 35 grados en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, entre otras entidades.

En contraste, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango podrían amanecer con temperaturas de -5 a 0 grados.

Consulta el #Pronóstico de este día y los próximos tres en Poza Rica, Xalapa, Boca del Río y Coatzacoalcos, en #Veracruz. pic.twitter.com/fBRekdA0g8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 6, 2026

¿Cómo estará el clima en CDMX?

En la capital se espera una mañana fresca a templada, con cielo parcialmente nublado y presencia de bruma. Por la tarde aumentará la nubosidad y podrían registrarse lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas.

La temperatura mínima será de 11 a 13 grados y la máxima de 25 a 27 grados. En Toluca, el amanecer será más frío, con mínimas de 4 a 6 grados.