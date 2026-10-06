Lluvia de estrellas Dracónidas 2026: Hora exacta en la que alcanzará su punto máximo en México durante octubre; cómo verlas

El mes de octubre llega con un nuevo espectáculo astronómico: la lluvia de estrellas Dracónidas 2026, un fenómeno que podrá observarse en el cielo nocturnos de México. Te compartimos el día, horarios clave y todo lo que debes saber para disfrutar de este espectáculo.

Las Dracónidas estarán activas entre el martes 6 al sábado 10 de octubre.

¿A qué hora es el punto máximo de las Dracónidas 2026 en México?

El punto máximo de la lluvia de estrella Dracónidas en México será durante las primeras horas de la noche del jueves 8 de octubre 2026 , alrededor de las 19:00 horas , tiempo del centro del país.

Por otro lado, el fenómeno astrológico también podrá verse en las primeras horas de la madrugada del 9 de octubre 2026.

A diferencia de otras lluvias de estrellas, las Dracónidas se aprecian mejor al anochecer y primeras horas de la noche, no en la madrugada.

Lluvia de estrellas Dracónidas 2026|STAR WALK

¿Cómo ver la lluvia de meteoros sin telescopio?

No te lo pierdas. Si quieres ver la lluvia de estrellas Dracónidas o cualquier otra lluvia de meteoros, no es necesario contar con muchos instrumentos, lo único que se necesita es un cielo despejado y alejarte de la contaminación lumínica.



Sin instrumentos: No uses telescopios ni binoculares porque limitan demasiado el campo de visión; el fenómeno abarca todo el cielo.

No uses telescopios ni binoculares porque limitan demasiado el campo de visión; el fenómeno abarca todo el cielo. Adaptación visual: Permanece de 15 a 20 minutos en completa oscuridad sin mirar pantallas de teléfonos celulares para que tus pupilas se dilaten por completo.

Permanece de en completa oscuridad sin mirar pantallas de teléfonos celulares para que tus pupilas se dilaten por completo. Comodidad: Acuéstate sobre una silla reclinable, un petate o una manta en el suelo mirando hacia la zona más amplia y oscura del firmamento.

Acuéstate sobre una silla reclinable, un petate o una manta en el suelo mirando hacia la zona más amplia y oscura del firmamento. Ubicación: Aléjate de las luces de la ciudad e intenta buscar un horizonte despejado de edificios o árboles altos.

¿Por qué las Dracónidas 2026 serán fáciles de observar?

Las Dracónidas 2026 serán fáciles de observar principalmente porque su actividad comienza poco después del anochecer y coincidirán con una fase lunar muy oscura.

A diferencia de otras lluvias de estrellas que exigen desvelarse hasta la madrugada, los meteoros de las Dracónidas se pueden apreciar desde las primeras horas de la noche tras caer el sol.