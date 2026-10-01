Dracónidas: cuándo y a qué hora se podrá ver la lluvia de meteoros desde México este 2026

Octubre llega con un espectáculo astronómico para quienes disfrutan mirar al cielo durante las noches. Se trata de la lluvia de meteoros conocidas como Dracónidas 2026, las cuales destacan porque sus destellos se mueven de forma muy lenta y suave en comparación con otros fenómenos.

Este año las condiciones para disfrutarlas en México serán bastante favorables porque la Luna apenas tendrá un 3% de iluminación, dejando el cielo libre para detectar las estrellas fugaces.

Estos son los detalles para que no te la pierdas.

¿Cuándo se podrá observar la lluvia de Dracónidas 2026?

Las Dracónidas estarán activas entre el 6 y el 10 de octubre. Aunque el pico máximo de actividad ocurrirá durante la noche del 8 de octubre y las primeras horas de la madrugada del 9 de octubre. Durante estas horas se espera un promedio de 5 meteoros por hora, ideales para quienes disfrutan de la vista por las noches.

¿A qué hora es el mejor momento para mirar las Dracónidas desde México?

El punto más alto de visibilidad está previsto para las primeras horas del 9 de octubre, alrededor de las 01:00 am. En el horario del centro de México, la mejor ventana para verlas inicia desde la última hora de la noche del 8 de octubre, justo cuando la constelación de Draco se coloca alta en la parte norte del cielo.

Avance astronómico de octubre. Durante todo el mes Saturno se verá al anochecer, mientras que Marte y Júpiter lo harán al amanecer. Las lluvias de meteoros de las dracónidas y oriónidas alcanzarán sus máximos, y la madrugada del domingo 25 retrasaremos los relojes una hora. pic.twitter.com/ab3k8Tj7Tu — Real Observatorio (@IGN_RObsMadrid) September 30, 2026

¿Cuál es el origen de la lluvia de meteoros Dracónidas?

Estos destellos provienen del polvo y escombros que deja a su paso el cometa 21P/Giacobini-Zinner, descubierto a principios del siglo XX y que tarda 6.6 años en dar la vuelta al Sol.

Cada vez que la Tierra cruza esa estela de partículas, se produce este evento luminoso.

¿Cómo ver la lluvia de meteoros Dracónidas desde México?

Para encontrarlas en el cielo no necesitas un telescopio, basta con mirar hacia el norte en dirección a la constelación de Draco, cerca de las estrellas Eltanin y Rastaban.

También puedes ayudarte usando aplicaciones de astronomía como Sky Tonight para ubicar la posición exacta en tiempo real desde tu teléfono.

Recomendaciones para no perderte el espectáculo

Busca un lugar despejado y alejado de las luces de la ciudad. Recuerda que no debes mirar un punto fijo, sino abarcar con la vista todo el cielo nocturno para captar los trazos luminosos a medida que cruzan la atmósfera