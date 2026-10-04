¿A qué hora dejará de llover en CDMX? Estas son las alcaldías en alerta para este domingo; pronóstico del clima

No salgas sin tu paraguas o impermeable. La Ciudad de México recibe el mes con intensas lluvias y posible caída de granizo en distintas demarcaciones de la capital del país, activando la alerta naranja y amarilla para este 4 de octubre 2026, pero ¿a qué hora dejará de llover?

Actualmente se pronostican lluvias débiles en las alcaldías: Tlalpan, Xochimilco. Y lluvias aisladas en Benito Juárez, Cuajimalpa y la Magdalena Contreras.

¿A qué hora dejará de llover en CDMX este domingo?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que las lluvias podrían detenerse alrededor de las 22:00 horas de este domingo 4 de octubre 2026.

Las fuertes lluvias y la caída de granizo en CDMX podrían extenderse hasta la tarde y noche del primer domingo de octubre; se recomienda a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.

Alcaldía bajo Alerta Naranja y Amarilla este domingo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital país, activaron la alerta naranja y amarilla por las fuertes lluvias en algunas alcaldías de la CDMX; te compartimos las zonas afectadas.

Alcaldías con Alerta Naranja por lluvias:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Tlalpan.

Alcaldías con Alerta Amarilla por lluvias:

Azcapotzalco.

Coyoacán.

Miguel Hidalgo.

Las fuertes lluvias podrían generar encharcamientos e inundaciones en algunas zonas de la capital del país, así como algunas corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

Por su parte, el clima en CDMX para la tarde de este domingo, será de 21 a 23 °C, mientras que en la noche, el clima podría bajar de los 16 a 18°C.

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo, para la mañana, tarde y noche del domingo 04/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl. Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo, para la mañana, tarde y noche del domingo 04/10/2026, en las demarcaciones: @AzcapotzalcoMx, @Alcaldia_Coy y @AlcaldiaMHmx. Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 4, 2026

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?



Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.