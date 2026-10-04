¿A qué hora dejará de llover en CDMX? Estas son las alcaldías en alerta para este domingo; pronóstico del clima
Las intensas lluvias y posible caída de granizo afectarán distintas zonas de la CDMX, por lo que se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.
No salgas sin tu paraguas o impermeable. La Ciudad de México recibe el mes con intensas lluvias y posible caída de granizo en distintas demarcaciones de la capital del país, activando la alerta naranja y amarilla para este 4 de octubre 2026, pero ¿a qué hora dejará de llover?
Actualmente se pronostican lluvias débiles en las alcaldías: Tlalpan, Xochimilco. Y lluvias aisladas en Benito Juárez, Cuajimalpa y la Magdalena Contreras.
¿A qué hora dejará de llover en CDMX este domingo?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que las lluvias podrían detenerse alrededor de las 22:00 horas de este domingo 4 de octubre 2026.
Las fuertes lluvias y la caída de granizo en CDMX podrían extenderse hasta la tarde y noche del primer domingo de octubre; se recomienda a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.
Alcaldía bajo Alerta Naranja y Amarilla este domingo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital país, activaron la alerta naranja y amarilla por las fuertes lluvias en algunas alcaldías de la CDMX; te compartimos las zonas afectadas.
Alcaldías con Alerta Naranja por lluvias:
- Álvaro Obregón.
- Cuajimalpa.
- Magdalena Contreras.
- Tlalpan.
Alcaldías con Alerta Amarilla por lluvias:
- Azcapotzalco.
- Coyoacán.
- Miguel Hidalgo.
Las fuertes lluvias podrían generar encharcamientos e inundaciones en algunas zonas de la capital del país, así como algunas corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.
Por su parte, el clima en CDMX para la tarde de este domingo, será de 21 a 23 °C, mientras que en la noche, el clima podría bajar de los 16 a 18°C.
Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo, para la mañana, tarde y noche del domingo 04/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl. Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo, para la mañana, tarde y noche del domingo 04/10/2026, en las demarcaciones: @AzcapotzalcoMx, @Alcaldia_Coy y @AlcaldiaMHmx. Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 4, 2026
¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?
La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?
- Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.
- Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.
- Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.
- Cierra las puertas y ventanas.
En caso de #lluvias fuertes en la Ciudad de México, toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en casa, en exteriores o si conduces un vehículo. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/lLZM87MURE— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 4, 2026