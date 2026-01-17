Frente frío 29 provoca lluvias fuertes: así estará marcado el clima en México

Las lluvias fuertes marcarán las condiciones del clima en México , durante esta noche y la madrugada del sábado 17 de enero, con afectaciones en el occidente, centro y sur del país, debido a la interacción del frente frío número 29, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico.

El sistema también provocará descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento intensas en distintas regiones, mientras persiste el ambiente frío a muy frío en zonas altas del territorio nacional.

¿Va a llover el sábado 17 de enero?

Sí, los canales de baja presión sobre el norte y occidente del país, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y la inestabilidad atmosférica, favorecerán lluvias fuertes en entidades como:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Totonaca y Nautla).

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Totonaca y Nautla). Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Veracruz (Huasteca Baja y Capital).

: Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Veracruz (Huasteca Baja y Capital). Intervalos de chubascos : Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla (Valle Serdán, Angelópolis y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla (Valle Serdán, Angelópolis y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León y Nayarit.

⚠️¡No bajes la guardia! El #FrenteFrío 29 entra esta noche por el noreste de #México, dejando #Temperaturas de -10 a 15 grados Celsius en zonas serranas de #Chihuahua, #Coahuila y #Durango.



Revisa más detalles sobre el #Pronóstico para este 17 y 18 de enero.⤵️ pic.twitter.com/HecyMCv9N7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 17, 2026

¡El frío no da tregua! Estados donde la temperatura bajará este sábado

La masa de aire polar asociada al sistema frontal provocará un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, noreste y oriente del país, reforzando el ambiente frío a muy frío en distintas regiones, especialmente durante la noche y la madrugada.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero y Chiapas (istmo).

Michoacán, Guerrero y Chiapas (istmo). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (costa), Campeche, Yucatán y Quintan Roo.

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (costa), Campeche, Yucatán y Quintan Roo. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Así el clima en la CDMX y Edomex

Nubes densas y un clima inestable dominarán el Valle de México, donde se mantiene el pronóstico de lluvias en el Estado de México y chubascos en la Ciudad de México , con tormentas eléctricas y posible granizo.

La jornada iniciará con frío y bancos de niebla en distintas zonas, mientras que el termómetro en la capital se moverá entre los 7 y 9 °C al amanecer y alcanzará de 19 a 21 °C durante la tarde.