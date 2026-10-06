Veracruz bajo el agua: mantienen Alerta Gris por fuertes lluvias

Las lluvias mantienen a Veracruz bajo Alerta Gris, especialmente en la zona norte, donde algunas comunidades enfrentan problemas de comunicación y autoridades ya preparan refugios y equipos de respuesta.

¿Por qué Veracruz mantiene la Alerta Gris?

La Secretaría de Protección Civil mantiene la Alerta Gris en Fase de Acción debido a las condiciones asociadas al Frente Frío 1 y una vaguada.

La zona norte concentra buena parte de la atención, aunque las precipitaciones podrían extenderse a otras regiones durante los próximos días.

Mantenemos activa una Alerta Gris del SIATVER en Fase Acción, y monitoreamos permanentemente la interacción del Frente Frío 1 con una vaguada en el golfo de México, lo que representará lluvias significativas durante los próximos días. https://t.co/kP27VCdYv3 — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) October 5, 2026

Hasta ahora reportan una persona sin vida, de acuerdo con Protección Civil estatal.

El Comité Estatal de Emergencias permanece activo y participan autoridades de los tres niveles de gobierno, además de equipos de la CFE y Conagua. También están desplegados los planes Marina, DN-III-E y Tajín.

¿Qué municipios de Veracruz tienen mayores afectaciones?

En Zontecomatlán, algunas comunidades permanecen aisladas luego de que el incremento del nivel del río provocara el arrastre del puente que las comunicaba.

También se mantiene vigilancia en Huayacocotla, Pánuco, Zacualpan, Álamo, Castillo de Teayo e Ilamatlán.

En este último municipio el nivel de alerta es mayor debido a la interrupción del paso y al incremento del río. Ya están preparados refugios temporales e insumos para atender a la población.

En Poza Rica se instalará un Puesto de Comando para coordinar las acciones ante las condiciones previstas.

❌ Nunca cruces una corriente de agua crecida ni a pie ni en ningún tipo de vehículo. ¡No te arriesgues! https://t.co/CR5KIgc2Av — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) October 6, 2026

¿Habrá suspensión de clases por las lluvias?

Protección Civil analiza la posibilidad de suspender actividades escolares en las zonas con mayores afectaciones.

La medida dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y busca reducir riesgos para estudiantes y personal educativo.

Mientras tanto, las autoridades mantienen recorridos, perifoneo, bombeo y atención de caminos y viviendas.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia?

Ante el riesgo de inundaciones, deslaves y cortes de comunicación, Protección Civil recomienda tener lista una mochila que permita enfrentar las primeras 24 a 48 horas de una emergencia.

Debe colocarse cerca de una salida y contener, entre otros artículos:

Agua y alimentos no perecederos.

Linterna y radio con pilas.

Botiquín y medicamentos especiales.

Documentos importantes protegidos en bolsas impermeables.

Ropa y artículos de higiene.

Copia de llaves, dinero en efectivo y batería para celular.

La recomendación es revisar su contenido periódicamente y mantener protegidos de la humedad los documentos y medicamentos.