Lluvias provocan inundaciones en Pakistán, Afganistán e India

Agencias meteorológicas alertan a la población de que continuaran las lluvias en varias regiones de Pakistán, Afganistán e India provocando inundaciones repentinas y deslizamientos tierra.

Calles y casas en Hyderabad, Pakistán, se inundaron con agua el jueves (25 de agosto) luego de fuertes lluvias monzónicas.

Residentes de Pakistán usan botes improvisados

Se vio a los residentes locales usando botes improvisados para navegar por los callejones, con pedazos de escombros flotando en algunos.

"Nuestras casas y callejones se han convertido en un contenedor de basura flotante", dijo un residente que había tenido que vivir en un rickshaw con su familia, después de que el techo de su casa de barro comenzara a gotear.

Los ministros paquistaníes han instado a la comunidad internacional a ayudar con los esfuerzos de socorro, mientras la nación del sur de Asia lucha para hacer frente a las persistentes inundaciones que se han producido en todo el país durante los últimos dos meses.

Más de 900 muertos en Pakistán

Las inundaciones en Pakistán desde mediados de junio han dejado más de 900 muertos, unos 50 mil damnificados y más de 300,000 desplazados, informó la agencia nacional de manejo de desastres.

La Cruz Roja de China concedió 300 mil dólares a Pakistán como parte de la ayuda financiera para emprender la labores de recuperación por las lluvias e inundaciones que han dejado más de 95,000 edificios destruidos por completo y más de 220,000 dañados.

Afectaciones en India por lluvias

Las inundaciones provocadas por las lluvias incesantes en el centro de India han azotado la mayor parte de la región, destruyendo cultivos y paralizando la vida cotidiana de muchos.

Las tierras de cultivo, así como las áreas residenciales, se vieron sumergidas en las inundaciones después de que las fuertes lluvias provocaran el desbordamiento del río Betwa en la ciudad de Vidisha.

Los agricultores dijeron que casi todos sus cultivos habían sido destruidos debido a las fuertes lluvias y que cientos de hectáreas de tierras agrícolas, principalmente trigo, estaban bajo el agua.

Cientos de aldeas afectadas por inundaciones en India

Unas 300 aldeas se han visto afectadas por las inundaciones. Se vio a los aldeanos nadando para llegar a otras aldeas y obtener artículos esenciales. Más de 7.500 personas de nueve distritos gravemente afectados han sido trasladadas a terrenos más seguros, dijeron las autoridades.

La agricultura contribuye con alrededor del 15 % a la economía de 2.7 billones de dólares de la India y sustenta a más de la mitad de los 1,300 millones de habitantes.

Uno de los afectados comentó que "la situación surge cuando el río cercano se desborda. Esta es la primera vez que surge una situación de este tipo en la que las aguas de la inundación han entrado en nuestros hogares, donde usted está parado. Las inundaciones solían ocurrir antes, pero solo las áreas aledañas se vieron afectadas. El agua nunca entró en nuestras casas. Nuestra situación es muy sombría. Han pasado cuatro días. Nos está resultando muy difícil cocinar los alimentos y dormir. Tampoco estamos recibiendo ninguna ayuda".

En tanto, uno de los viajeros señaló que "hay mucha agua allí, así que hemos estado esperando aquí durante las últimas dos o tres horas. Cuando el agua retroceda, solo yo podré salir".

Miles de viviendas destruidas en Afganistán

En Afganistán al menos 182 personas fallecieron y cientos más resultaron heridas durante un mes de fuertes inundaciones causadas por las lluvias estacionales, según Naciones Unidas y los gobernantes talibanes.

El vocero del Talibán, Zabihullah Mujahid, indicó el jueves que más de 250 personas resultaron heridas a consecuencia de las inundaciones repentinas, mientras que más de 3,000 viviendas quedaron destruidas o sufrieron daños.

El mayor número de víctimas mortales en India se produjo entre el 16 y el 21 de agosto, cuando las crecidas dejaron 63 fallecidos. Una treintena de personas están desaparecidas y más de 8,200 familias se han visto afectadas en 13 provincias, explicó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

