Clima en México: temporal dejará lluvias intensas del Golfo al sureste

El clima en México estará marcado por condiciones adversas durante la noche y madrugada, debido a canales de baja presión, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del Golfo y el Caribe.

Se pronostican lluvias torrenciales en Veracruz, intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de rachas de viento de hasta 80 km/h y oleaje elevado en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

¿Lloverá este fin de semana en México?

Las próximas horas estarán marcadas por lluvias derivadas de la combinación de canales de baja presión, una vaguada en altura y el ingreso de humedad.

Estos sistemas, junto con el avance de un frente frío, favorecerán precipitaciones de distintas intensidades, acompañadas en algunos puntos por ráfagas de viento y oleaje elevado.



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chiapas y Oaxaca.

Chiapas y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Baja California, Guerrero, Veracruz (Olmeca) y Tabasco.

: Baja California, Guerrero, Veracruz (Olmeca) y Tabasco. Intervalos de chubascos : Baja California Sur, Sonora, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Totonaca, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Estado de México, Morelos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Sonora, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Totonaca, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Estado de México, Morelos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas : Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Michoacán, Colima y Jalisco.

: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Michoacán, Colima y Jalisco. Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Se prevén #Lluvias aisladas y #Chubascos dispersos en zonas del noroeste, norte, noreste y occidente del país, así como en la península de #Yucatán.



Para más información consulta los siguientes gráficos en: pic.twitter.com/u1RNnp4RCb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 26, 2025

Temperaturas máximas y mínimas en México

Las altas temperaturas seguirán presentes en varios puntos de México, pero no te confíes porque las bajas temperaturas permanecerán.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa) y Chiapas (istmo).

: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa) y Chiapas (istmo). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en CDMX y Estado de México

El clima en la capital y en el Edomex se mantendrá cálido, mientras que en la tarde, se espera un cielo nublado con chubascos dispersos en el Estado de México y la CDMX.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 18 a 20 °C.