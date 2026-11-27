Alfredo “N” enfrenta cargos por homicidio doloso y feminicidio luego de que un juez lo vinculó a proceso en los juzgados de la colonia Doctores este 27 de noviembre. El vigilante del mercado de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, encara la acusación de quitarles la vida a dos personas que presuntamente lo extorsionaban por un préstamo “gota a gota” que pasó de 36 mil pesos a más de un millón y medio.

Juez da tres meses de investigación y habla su abogado

En la audiencia contra el hombre de 51 años, a quien sus conocidos también identifican como “Fredy”, el juez dictó la vinculación a proceso por ambos delitos y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Tras la resolución judicial que mantiene al vigilante en proceso penal en la Ciudad de México, su abogado, Juan Luis De la Torre Islas, habló sobre la situación legal de su defendido.

De 36 mil pesos a más de 1.5 millones en intereses por un préstamo “gota a gota”.



Alfredo "N", vigilante de un mercado en Iztapalapa, fue vinculado a proceso por homicidio doloso y feminicidio de dos personas que presuntamente lo extorsionaban.



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De 36 mil pesos a más de millón y medio en intereses

Todo comenzó cuando Alfredo solicitó un préstamo “gota a gota” de 36 mil pesos a un hombre y una mujer. Aunque ya había cubierto la deuda inicial, la pareja le seguía cobrando y subió los intereses de forma desproporcionada hasta exigirle un millón 590 mil pesos. Según su declaración, los presuntos extorsionadores lo amenazaban con asesinarlo si no pagaba la cuota.

Los metió en bolsas, confesó y comerciantes piden justicia

Ante la desesperación por las presuntas amenazas de muerte, el vigilante del mercado sobre ruedas decidió quitarles la vida a ambos prestamistas y metió los cuerpos en bolsas. Ese mismo sábado acudió de manera voluntaria ante las autoridades y confesó el crimen. La historia generó indignación en Iztapalapa y desató movilizaciones de comerciantes de San Lorenzo Tezonco, quienes se manifiestan para respaldar a Alfredo “N” y exigir justicia para su compañero.