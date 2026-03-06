Desmantelan red de préstamos “gota a gota” en CDMX: Armados, operaban en 12 estados

En acciones separadas pero vinculadas a la misma carpeta de investigación, agentes de seguridad detuvieron a Juan Jeferson "N", Ana Luz "N", Julio "N" y Marlyn Dahiana "N", presuntos integrantes de una red de préstamos abusivos bajo la modalidad de "gota a gota" establecida en la Ciudad de México (CDMX).

Este grupo es señalado por emplear tácticas intimidatorias para el cobro de intereses fuera de la ley, además de participar en la venta de narcóticos y extorsión; además de que mantenían la operatividad especialmente en las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac y Álvaro Obregón,

Sin embargo, los trabajos de inteligencia encabezados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) sugieren que sus actividades de préstamos con cobros excesivos tienen presencia en al menos 12 entidades del país.

Operativo contra préstamos "gota a gota" en CDMX

Inicialmente y en cumplimiento de una orden de cateo, los efectivos ingresaron a un departamento ubicado en la calle Técnicos y Manuales, en la alcaldía Iztapalapa. En el sitio, fueron arrestados Juan Jeferson "N", quien se identificó como ciudadano colombiano, y Ana Luz "N", de nacionalidad mexicana.

Tras la inspección del inmueble, los agentes procedieron al aseguramiento de diversos elementos que forman parte de la investigación:



Drogas y dinero: 11 bolsas con vegetal verde similar a la marihuana y dinero en efectivo.

11 bolsas con vegetal verde similar a la marihuana y dinero en efectivo. Equipos tecnológicos: Una computadora personal y cuatro teléfonos celulares.

Una computadora personal y cuatro teléfonos celulares. Evidencia operativa: Una libreta con anotaciones detalladas y 10 tarjetas publicitarias utilizadas para ofrecer los préstamos en efectivo.

Extorsionadores de CDMX tenían sede en la Benito Juárez

Simultáneamente, sobre la calle Serafín Olarte, en la colonia Independencia de la alcaldía Benito Juárez, se llevó a cabo la captura de la segunda pareja. En este punto, Julio "N" y Marlyn Dahiana "N" —esta última de nacionalidad colombiana— fueron interceptados en posesión de una mayor cantidad de narcóticos y equipo de fuego.

Al momento de su detención, se les aseguraron 55 dosis de aparente marihuana y 63 envoltorios con una sustancia sólida con las características de la cocina en piedra. Además, el personal policial incautó un arma de fuego corta abastecida con tres cartuchos útiles, tres teléfonos celulares y efectivo.

Tanto los detenidos como los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.

