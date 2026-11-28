Lisseth Stephania Salgado Maciel, una adolescente de 13 años que había sido reportada como desaparecida en la Ciudad de México, fue localizada con vida la tarde del viernes 27 de noviembre, luego de permanecer cinco días sin ser ubicada por sus familiares.

Y es que, la menor había sido vista por última vez el pasado lunes 23 de noviembre en la colonia Independencia, ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

Tras conocerse su desaparición, se activó una Alerta Amber para solicitar el apoyo de la ciudadanía y facilitar su localización.

Así fue localizada la adolescente en Coyoacán

La localización ocurrió en las inmediaciones del mercado Emiliano Zapata, donde personal del sector Culhuacán de la SSC resguardó a Lisseth Stephania y activó los protocolos de atención correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que la menor aparentemente se encontraba en buenas condiciones de salud. Sin embargo, se solicitó una valoración médica para revisar su estado.

Posteriormente, integrantes del Grupo Especializado de Atención a la Búsqueda Inmediata (GEABI), acompañados por familiares de la adolescente, realizaron su traslado al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas.

¿Qué se sabe de la desaparición de Lisseth Stephania?

La denuncia por la desaparición de la adolescente fue recibida el lunes 23 de noviembre, luego de que se reportara que había sido vista por última vez en la colonia Independencia, en Benito Juárez.

A partir de ese momento, la Fiscalía capitalina activó la Alerta Amber y comenzó las diligencias para conocer su paradero.

En las labores de búsqueda participaron agentes de la Policía de Investigación (PDI), la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y elementos de la SSC. También se solicitó el apoyo del C5 y de otras instituciones para obtener información que permitiera localizarla.

Fiscalía de CDMX mantiene investigación tras su localización

Aunque Lisseth Stephania ya fue encontrada con vida y quedó bajo resguardo de las autoridades, el caso todavía no está cerrado.

La Fiscalía capitalina informó que continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su desaparición y determinar si fue víctima de algún delito.