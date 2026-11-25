La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) mantiene activas dos fichas de búsqueda dentro del protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos adolescentes en distintos puntos de la entidad. Se trata de Aime Abigail Domínguez Hernández, de 17 años, y de Luca Emiliano López Chávez, de 16 años de edad, de quienes se perdió contacto el pasado martes 24 de noviembre de 2026. Las autoridades solicitaron la colaboración urgente de la ciudadanía para difundir sus fotografías y datos físicos, ya que por su minoría de edad se teme por su integridad o que puedan ser víctimas de algún delito.

Aime Abigail desapareció en Pachuca de Soto

Aime Abigail Domínguez Hernández, de 17 años de edad, fue vista por última vez el martes 24 de noviembre de 2026 en el municipio de Pachuca de Soto, formalizándose la denuncia correspondiente ante las autoridades este miércoles 25 de noviembre. La adolescente mide 1.45 metros, pesa 58 kilos, tiene el cabello largo y lacio de color negro, así como ojos café oscuro. Las autoridades destacan que la difusión de su imagen resulta fundamental para agilizar su ubicación en la capital hidalguense.

Se busca a Luca Emiliano en el municipio de Tizayuca

Por otro lado, se activó la Alerta Amber Hidalgo para dar con el paradero de Luca Emiliano López Chávez, de 16 años de edad, quien fue visto por última vez también el martes 24 de noviembre de 2026 en el municipio de Tizayuca, registrándose su denuncia este miércoles 25 de noviembre. Luca Emiliano mide 1.72 metros, pesa 68 kilos, tiene el cabello corto y ondulado de color castaño claro y ojos café claro.

Si usted cuenta con cualquier información que ayude a dar con la ubicación de Aime Abigail Domínguez Hernández o Luca Emiliano López Chávez, puede comunicarse de inmediato a la línea sin costo de Alerta Amber Hidalgo al teléfono 800 008 5400.