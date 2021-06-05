Loki adelanta su estreno en Disney + y no te lo puedes perder

Una hormiga no se pelea con una bota... ¿Loki necesita realmente una presentación? Creemos que no... pero por si acaso, a continuación te dejamos una muestra de todas las apariciones épicas de Loki en el UCM.

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Thor

Vengadores

Thor: El Mundo Oscuro

Thor: Ragnarok

Vengadores: Infinity War

Vengadores: Endgame

Una vez que hayas completado todo el material de Loki en el UCM, ¡puedes disfrutar los trailers y clips a continuación para prepararte para el debut de Loki en Disney+!

Antes de ser uno de los antihéroes favoritos entre el público del UCM, Loki ya tenía su propio espacio en la historia de los cómics. Su primera aparición fue en 1949, en el número 6 de la colección Venus, que nos presentaba una versión sumamente malvada del personaje.

La primera versión que pudo verse de Loki era un diablo. Más tarde, en 1962, en el cómic “Journey into Mystery #85”, fue cuando apareció la versión del Loki que todos conocemos. Y, desde entonces, los tejemanejes del personaje harían las delicias de más de uno en los cómics.

Raya y el último dragón, ya está disponible en Disney +

Raya y el último dragón nos transporta en un viaje épico y emocionante hacia el mundo de fantasía de Kumandra, donde humanos y dragones convivieron en armonía hace mucho tiempo. Hasta que el mal hizo su aparición y los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, las fuerzas del mal han regresado. Raya, una guerrera solitaria, tiene que encontrar al legendario último dragón para reunificar el reino y reunir a sus pueblos. Durante su búsqueda, Raya descubrirá que no basta con un dragón para salvar el mundo: también necesita confianza y trabajo en equipo.

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Anatomía de Grey en Disney+

Anatomía de Grey está disponible en Disney+ a través de Star, ya que nunca nos cansamos de verla. Echa un vistazo a algunos de los episodios favoritos.

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