No aplica para todos: Los únicos autos exentos del Hoy No Circula este jueves

A pesar de la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y las partículas contaminantes que afectan diariamente al Valle de México, este jueves 27 de agosto no se necesitó activar una contingencia ambiental, por lo que el Hoy No Circula opera de manera normal.

Como establece el programa, solo ciertos autos pueden salir a transitar, siempre y cuando cuenten con el holograma exento o cumplan con los siguientes requisitos.

Los autos que NO circulan todos los jueves en CDMX y Edomex

Las medidas del Hoy No Circula aplican únicamente a las 16 alcaldías de la CDMX y 40 municipios del Estado de México (Edomex). ¿A qué auto no les toca circular?



Autos con engomado verde

Autos con terminación de placas 1 y 2

Hologramas 1 y 2

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

Aunque el Valle de México incorporó nuevos municipios a su mapa regional, abarcando cuatro estados del centro del país, hasta el momento no se ha informado que el Hoy No Circula se extienda a nuevos territorios.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Hay ciertos vehículos que pueden transitar sin restricciones en la capital del país, ya que contribuyen a reducir las emisiones contaminantes y son considerados indispensables para algunas actividades, entre ellos:



Autos con Holograma Exento

Transporte público

Motocicletas

Vehículos de emergencia, como ambulancias y patrullas

Autos con pase turístico

Autos conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización.

¿De cuánto es la multa por incumplir Hoy No Circula en 2026?

La multa por no respetar el Hoy No Circula en la CDMX no es la misma que la que se aplica en el Estado de México, pues en esta entidad se llevaron a cabo ajustes al costo de la multa.

En el Estado de México se anunció una nueva multa que será de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual es de $117.31 pesos diarios actualmente, entonces el costo de la multa será de $2 mil 346 pesos.

Mientras que en la capital, la sanción es de 20, 25 o 30 veces la UMA, de manera que la multa va de los 2 mil 346 pesos a los 3 mil 519 pesos.