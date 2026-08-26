Estos municipios ahora forman parte del Valle de México; la ZMVM se expande a 4 estados

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se extendió a cuatro estados, y ahora incorpora varios municipios de Hidalgo y Morelos, según lo estipulado por el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Ahora, la región queda integrada por 84 municipios en total, incluyendo las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y los 59 que pertenecen al Estado de México (Edomex).

¿Qué estados forman parte ahora de la Zona Metropolitana del Valle de México?

La nueva delimitación contempla las demarcaciones territoriales de la capital del país, los 59 municipios del Edomex, ocho de Hidalgo y uno de Morelos.

Con el nuevo mapa reconfigurado, los municipios que conforman a la entidad mexiquense incluyen:



Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Ixtapaluca, Chalco y Texcoco.

Para Hidalgo, la ZMVM contempla a:



Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río de Ocampo, Tizayuca, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende y Villa de Tezontepec.

Morelos:



Huitzilac se incorpora formalmente como uno de los municipios pertenecientes al Valle de México.

La CDMX mantiene sus 16 alcaldías:



Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México

¿Cómo queda el mapa del Valle de México?

La Zona Metropolitana del Valle de México concentra uno de los estados más poblados del país: el Edomex. Por lo que la región, de acuerdo con estimaciones del gobierno, se formaba de 23.1 millones de habitantes para 2025.

En cuanto a su extensión territorial, la ZMVM se compone de 912 mil hectáreas, mientras que su densidad corresponde a 83 habitantes por hectárea.

¿Cambia el Hoy No Circula con los nuevos municipios del Valle de México?

Con la incorporación de nuevas regiones, muchos se preguntan si Hidalgo y Morelos también deberán cumplir con las mismas restricciones que existen en la capital y algunos municipios mexiquenses, como el Hoy No Circula.

Por ahora, la incorporación a la ZMVM no modifica de manera automática estas medidas o la verificación vehicular, incluyendo el pase turístico.

El DOF señala que cada gobierno conserva sus facultades y que cualquier modificación a las reglas de movilidad tendría que realizarse mediante los mecanismos correspondientes.

