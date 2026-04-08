Una banda criminal en Perú conocida como “Los carroñeros del Tinder” se aprovechaba de la popular aplicación de citas en línea para engañar a sus víctimas, citarlas afuera de una peligrosa vecindad, robarles sus pertenencias y hasta darles golpizas en plena calle.

El modus operandi: citas falsas, emboscadas y violencia en la calle

Los criminales usaban perfiles falsos en la plataforma con el fin de convencer a las víctimas de tener encuentros en un edificio en Lima. Con mentiras, presionaban a los incautos a subir al edificio.

Después, los ladrones esperaban en los alrededores. Uno establecía el contacto con la víctima y posteriormente los demás entraban detrás de él. No sólo atracaban gente dentro del edificio, sino que también golpeaban a los jóvenes en la calle.

Operación del Grupo Terna: el momento de la captura de los delincuentes

Elementos del Grupo Terna, un grupo especial de la Policía Nacional del Perú, que realizaba operaciones encubiertas, les daba seguimiento cuando de pronto lograron frustrar un robo. El joven agraviado logró recuperar el celular que le robaron los ladrones. Aunque intentaron escapar, terminaron detenidos por las autoridades.

La policía capturó a José Ayaucán Saldarriaga (18 años), Michael Cori Averro (18 años) y un menor de 17 años. Todos negaron conocer que las víctimas llegaban por una app de citas. Alegaron que robaban “por necesidad”. Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público.

¡No volverán a hacer match con el crimen! 🚫



La @PoliciaPeru siguió los pasos y capturó en flagrancia a la banda "Los Carroñeros del Tinder" en La Victoria, que usaba la conocida aplicación para atraer y citar a sus víctimas en lugares estratégicos para emboscarlas y asaltarlas. pic.twitter.com/VshszgKvhg — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) April 7, 2026

Signos de alerta: cómo identificar un perfil falso en apps de citas

Esta no es la primera vez que los criminales se aprovechan de redes sociales y de plataformas de citas en línea para poder cometer sus delitos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio estimó que los fraudes en apps de citas en línea rondaron los 300 mil dólares en 2020.

Para evitar caer en fraudes u otros delitos, es recomendable estar atento a estos signos de alerta:

Tratan de hablar fuera de la app: Las aplicaciones tienen equipos que pueden detectar que envían el mismo mensaje a otros usuarios, lo que podría ser calificado como actividad sospechosa, por lo que siempre piden hablar por WhatsApp u otras redes sociales.

Las pláticas se vuelven románticas muy rápido: bombardean a la víctima con cumplidos extravagantes y alegan que ya se enamoraron.

Piden dinero: Toda la manipulación deriva en pedir dinero, por varias razones. Ante una estas señales, es necesario reportar al usuario en la app de citas o a las autoridades correspondientes.