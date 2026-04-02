Fraudes en call center: Así son los guiones profesionales con los que extorsionan en México

La reciente desarticulación de 67 inmuebles habilitados como "Call Center" en el Estado de México permitió a las autoridades federales y estatales acceder a un material crítico: los manuales y guiones profesionales de extorsión.

La “Operación Desconexión”, que concluyó este 30 de marzo de 2026, dejó al descubierto que estos grupos no operan al azar, sino bajo una estructura de manipulación psicológica diseñada para quebrar la resistencia de las víctimas.

A continuación, detallamos los esquemas y conversaciones prediseñadas que la Fiscalía del Edomex y el Gabinete de Seguridad confirmaron tras los 86 cateos realizados.

Call Center de extorsiones en México; así usan el guion profesional para engañar

Este es el método más sofisticado detectado en los centros operativos. Los delincuentes utilizan un lenguaje técnico y corporativo para ganar la confianza del usuario de manera inmediata. Para lograrlo realizan el siguiente procedimiento:



El Gancho: El extorsionador finge ser empleado de una institución financiera y alerta a la víctima sobre un supuesto movimiento bancario no reconocido, una compra de alto valor o un intento de acceso a su banca en línea.

El extorsionador finge ser empleado de una institución financiera y alerta a la víctima sobre un supuesto movimiento bancario no reconocido, una compra de alto valor o un intento de acceso a su banca en línea. La Herramienta: Para dar veracidad al fraude, los criminales dirigen a las personas a páginas web bancarias clonadas .

Para dar veracidad al fraude, los criminales dirigen a las personas a . El Objetivo: Bajo la promesa de "cancelar el cargo" o "proteger la cuenta", el guion guía al usuario para que proporcione datos confidenciales, contraseñas o, incluso, realice transferencias directas a cuentas que los delincuentes controlan y dispersan al instante.

Operación Desconexión Edomex: 102 detenidos tras megaoperativo del Ejército |Foto: SSPC

Extorsión por "Gota a Gota": Manuales de violencia psicológica

En las cinco centrales de préstamo aseguradas, las autoridades hallaron instructivos específicos para realizar cobros de créditos con tasas de interés abusivas. El esquema "Gota a Gota" se apoya en la intimidación constante.



Acoso Sistemático: Si el deudor se atrasa en los pagos diarios o semanales, los operadores inician una fase de violencia psicológica . Los manuales contienen mensajes intimidatorios destinados a redes sociales, WhatsApp y llamadas masivas.

Si el deudor se atrasa en los pagos diarios o semanales, los operadores inician una fase de . Los manuales contienen mensajes intimidatorios destinados a redes sociales, WhatsApp y llamadas masivas. Coacción Física: El guion escala de la amenaza verbal a la advertencia de daño físico. Si la víctima no cede, la red criminal envía "grupos de golpeadores" directamente a los domicilios o lugares de trabajo, cuya información ya poseen mediante el robo previo de datos personales.

El engaño de la paquetería y premios inexistentes

Otro de los guiones identificados utiliza la curiosidad y la gratificación como carnada. Los delincuentes acceden a listados con nombres, copias de INE y CURP robados de giros negros o bases de datos de tiendas departamentales para personalizar el ataque.



Falsa Recepción: Contactan a la víctima para informarle sobre la supuesta recepción de un paquete a su nombre o la obtención de un premio especial.

Contactan a la víctima para informarle sobre la supuesta recepción de un paquete a su nombre o la obtención de un premio especial. Extracción de Datos: Para "agendar la entrega", solicitan información sensible o el pago de una supuesta tarifa de envío/seguro, logrando así el beneficio económico y el acceso a la identidad financiera del ciudadano.

Las acciones operativas tuvieron una duración de 46 días con el objetivo combatir e inhibir la “extorsión indirecta”–cometida a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, páginas web y otras aplicaciones de mensajería–, así como irrumpir en los esquemas de “préstamos… pic.twitter.com/awCYKzZTUd — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 1, 2026

Durante el megaoperativo, se aseguraron más de 2 mil 800 equipos de cómputo y 3 mil chips telefónicos, herramientas fundamentales para ejecutar estos guiones de forma masiva.

El hallazgo de listados con información de clientes y manuales con conversaciones escritas confirma que la extorsión en México ha pasado de ser un delito improvisado a una industria criminal con divisiones de "servicio al cliente" dedicadas exclusivamente al fraude.

Las autoridades recomiendan colgar de inmediato ante cualquier llamada que solicite códigos o tokens, incluso si el interlocutor parece conocer datos personales básicos, ya que estos suelen ser extraídos de los listados ahora bajo resguardo oficial.

