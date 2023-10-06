Los Peluches: Esclaudia sabe cómo provechar el muro que Byeven construye en la frontera

En Los Peluches, Byeven empieza con la construcción del muro en la frontera, muy a su pesar, y Trumpudo llega a presionarlo para que termine antes de que más migrantes se pasen del otro lado.

Trumpudo le aconseja que se pase del otro lado para que le den su tarjeta del bienestar sin hacer, pero Byeven ya se había pasado y le robaron los ladrillos, los cuales extrañamente terminaron en la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Aunque no todas son malas noticias, Esclaudia encontró la manera de aprovechar la construcción, porque ella está en contra de los muros pero a favor de las bardas.

