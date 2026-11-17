Con el supuesto “apagón” de este 17 de noviembre de 2026, el cual consiste en una prueba del sistema de emergencia de Estados Unidos, muchas personas recordaron un episodio de la caricatura Los Simpson que parece predecir lo que sucedería.

Y es que no es para menos. Después de fallas en los aeropuertos estadounidenses y las caídas de servicios como Outlook en los últimos días, varios internautas están pensando en teorías de la conspiración sobre lo que sucedería este martes.

¿Qué episodio de Los Simpson se relaciona con el apagón del 17 de noviembre?

La teoría viral se basa en el capítulo “It’s a Blunderful Life”, el séptimo episodio de la temporada 35 de Los Simpson, estrenado el 19 de noviembre de 2023. En la trama, una Lisa adulta recuerda un apagón que dejó a Springfield sin electricidad durante seis días y que, según la historia, estuvo a punto de destruir la ciudad.

El episodio ocurre durante una cena de Acción de Gracias, cuando Lisa enciende una vela y comienza a narrar el origen de aquel suceso. La historia conecta el incidente con un incendio en la planta nuclear de Springfield, atribuido a Homero Simpson, que desencadena una alarma por una posible fusión y termina con la ciudad a oscuras.

Apagón mundial en Los Simpson El diario muestra la fecha del 17 de noviembre. (Frinkiac.com)

¿Qué escena se volvió viral y por qué?

La escena que alimentó la especulación muestra a Lisa leyendo un diario en el que aparece una referencia al 17 de noviembre, junto con una advertencia sobre una tormenta que se aproxima. Después, la imagen del diario revela que un apagón ocurrió precisamente en esa fecha y dejó a Springfield sin energía durante seis días.

Los usuarios de redes sociales vincularon esa fecha con el 17 de noviembre de 2026 y afirmaron que la serie habría anticipado un supuesto apagón mundial. Sin embargo, el episodio no identifica el año del apagón ficticio ni establece que el suceso ocurriría en 2026.

¿El apagón de Springfield fue mundial?

No. El apagón retratado en “It’s a Blunderful Life” afecta únicamente a Springfield, la ciudad ficticia donde transcurre la serie.

Por ello, la comparación entre la ficción y una supuesta contingencia internacional no tiene sustento. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos recuerda que solo se trata de una prueba del Sistema de Alerta de Emergencia, por lo que no habrá un apagón mundial.

We’ve heard a lot of rumors about tomorrow’s EAS test. 📺📻 Let’s clear things up. It lasts 1 minute, and no action is required. No blackouts, no secret emergencies. Just our legally mandated, routine test on TV and radio at approximately 2:20 PM ET: https://t.co/WGD7xCuRDB pic.twitter.com/HEErLQVKga — FEMA (@fema) November 16, 2026

¿Por qué la fecha del episodio no encaja con 2026?

La coincidencia se limita al día y mes: el 17 de noviembre. Aunque el capítulo presenta esa fecha en el diario de Lisa, no especifica el año en que ocurrió el apagón dentro del universo de la familia amarilla.

Además, el episodio se estrenó en noviembre de 2023, tres años antes del supuesto apagón mundial.

¿Por qué se relacionó con FEMA y el 17 de noviembre?

La confusión aumentó porque la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) programaron una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) para el martes 17 de noviembre de 2026, aproximadamente a las 14:20 horas, hora del Este.

La prueba busca comprobar que la radio, televisión abierta y de paga puedan difundir mensajes de emergencia. Durante el ejercicio, la programación puede interrumpirse alrededor de un minuto para transmitir este aviso:

“Esta es una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencias, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público”.

¿Por qué Los Simpson parecen “predecir” tanto?

Los Simpson llevan más de 30 años en emisión. El primer episodio se transmitió el 17 de diciembre de 1989 en Estados Unidos. Aunque algunas personas piensen que cada cierto tiempo hay alguna predicción sobre un suceso mundial, esto no es cierto.

Al Jean, uno de los destacados guionistas de la serie, habló en 2021 con el medio NME sobre estas predicciones y explicó que se trata de simples coincidencias.

“Uno de nuestros guionistas, el tipo cuyo episodio predijo a Donald Trump como presidente, lo dijo mejor: ‘Si escribes 700 episodios y no predices nada, entonces eres muy malo. Si arrojas suficientes dardos, vas a conseguir algunas dianas’”, declaró Jean en ese entonces.