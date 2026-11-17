En los últimos días circuló el rumor de un supuesto apagón mundial para este martes 17 de noviembre que dejaría sin luz, internet ni servicios bancarios al mundo. Esta versión salió luego de que se diera a conocer un simulacro realizado por el Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos.

¿Qué es, cómo funciona y qué se sabe del apagón mundial?

¿Qué es el Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos?

El Sistema de Alerta de Emergencia, EAS en inglés, es una red nacional de advertencia pública diseñada para que el gobierno federal de Estados Unidos y las autoridades locales envíen avisos urgentes a la población.

Se usa solo en situaciones como tornados, inundaciones repentinas, amenazas a la seguridad o alertas AMBER por la desaparición de menores.

¿Quiénes operan esta red y cómo envían los mensajes?

Esta herramienta es operada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, y el Servicio Meteorológico Nacional, NWS.

Para difundir los avisos, se enlaza con miles de estaciones de radio, televisión abierta, cable, satélite y banda ancha, además de trabajar con las Alertas Inalámbricas de Emergencia, WEA, que llegan directo a los celulares.

🚨🇺🇸 ¡Que no cunda el pánico! #EstadosUnidos activará este martes 17 de noviembre una prueba nacional de su Sistema de Alertas de Emergencia.



La #FEMA aclaró que NO provocará un apagón masivo y que únicamente interrumpirá transmisiones de radio y TV por un minuto.



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Supuesto apagón mundial es realmente un simulacro

Por ley, FEMA debe hacer simulacros a nivel nacional al menos una vez cada tres años para comprobar que toda la infraestructura técnica funcione sin fallas ante un desastre real.

Este martes 17 de noviembre de 2026 se programó una prueba de un minuto en horarios escalonados, 2:20 p. m. ET, 1:20 p. m. CT, 12:20 p. m. MT y 11:20 a. m. PT, solo en radio y televisión, sin sonar en los teléfonos móviles y con opción de posponerse al 3 de diciembre si hay mal tiempo.

¿Habrá un apagón mundial hoy martes 17 de noviembre?

Todo el rumor del apagón mundial es falso, pues todo se desató luego del aviso de las autoridades de los Estados Unidos, y fueron ellos mismos quienes negaron dicho hecho.

La desinformación surgió en TikTok y Facebook cuando distintos usuarios sacaron de contexto el anuncio oficial del ejercicio de este 17 de noviembre, presentándolo como el aviso previo a un colapso eléctrico o un ciberataque masivo de 72 horas o hasta 90 días.

Capítulo de los Simpson que alimentó los rumores del apagón mundial

Para darle fuerza al rumor, varias cuentas difundieron videos creados con inteligencia artificial, guías de protección civil y hasta escenas del episodio It’s a Blunderful Life de Los Simpson, donde Springfield sufre un apagón antes del Día de Acción de Gracias.