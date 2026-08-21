Suspenden a juez que dejó en libertad a exdirector del DIF Jalisco acusado de violación; ya fue reaprehendido

Lucio “N”, exdirector general del DIF Jalisco, fue reaprehendido este jueves por agentes de la Fiscalía estatal, luego de no presentarse a una audiencia en la que se revisaría la medida cautelar que le permitía enfrentar en libertad un proceso por el delito de violación.

Al no acudir, fue declarado sustraído de la acción de la justicia. La Fiscalía solicitó una nueva orden de aprehensión, que finalmente fue cumplimentada. El exfuncionario quedó nuevamente a disposición de un juez.

El movimiento ocurre apenas unos días después de que había sido vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva oficiosa.

¿Qué pasó con la prisión preventiva de Lucio “N”?

El pasado 12 de agosto, un juez vinculó a proceso a Lucio “N” por la investigación relacionada con una presunta violación ocurrida en 2024.

Aunque inicialmente se había establecido prisión preventiva oficiosa por seis meses, posteriormente la medida fue modificada para que continuara el proceso en libertad. La Fiscalía cuestionó esa decisión y pidió revisar nuevamente las condiciones impuestas.

El caso provocó además una investigación sobre la actuación del juzgador que permitió su salida. De acuerdo con reportes locales, el Consejo de la Judicatura de Jalisco suspendió al juez y abrió un procedimiento para revisar su actuación.

🚔 Aprehenden a exdirector del DIF Jalisco.



⚖️ La Dirección General de Visitaduría obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión contra un exdirector general del DIF Jalisco, quien es investigado por su probable responsabilidad en el delito de violación. (1-2) pic.twitter.com/wJ8Ati6ufN — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 20, 2026

¿Qué ocurrió en Tapalpa en marzo de 2024?

La investigación apunta a hechos ocurridos el 6 de marzo de 2024, durante una actividad laboral organizada por el DIF Jalisco en Tapalpa.

Según la indagatoria, Lucio “N”, quien entonces dirigía el organismo, habría tenido un momento a solas con una trabajadora y presuntamente la habría sometido y agredido sexualmente.

La denuncia también refiere que antes de ese episodio ya se habrían presentado tocamientos y conductas incómodas por parte del entonces funcionario hacia la mujer.

¿Quién es Lucio “N” y qué cargo ocupaba?

Lucio “N” fue director general del DIF Jalisco durante la administración de Enrique Alfaro y posteriormente ocupó cargos públicos en Tlajomulco de Zúñiga.

Actualmente, el proceso penal continúa y la investigación complementaria tiene un plazo de tres meses. La reaprehensión no representa una sentencia, Lucio “N” mantiene su calidad de imputado y se presume su inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.