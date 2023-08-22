¿Luis Miguel hospitalizado en Chile? Esto es lo que se sabe

Tras concluir con sus conciertos en Argentina, Luis Miguel viajó a Chile para continuar con su gira "Luis Miguel Tour 2023"; sin embargo, medios chilenos reportaron que “El Sol” tuvo que ser hospitalizado de emergencia, aunque su equipo no ha confirmado dicha información.

La periodista chilena Cecilia Gutiérrez fue quien dio a conocer que el intérprete de “La Incondicional” y “Ahora te puedes marchar” presentó síntomas de gripa por lo que fue ingresado a un hospital.

Añadió que presentó un “estado febril, debido a los cambios de temperatura”, y que un médico tuvo que visitarlo en su hotel; pero eso no significa que “cancele sus conciertos” en el país, ya que tiene 10 fechas programadas antes de continuar con la gira.

“El cantante habría asistido a urgencias a una clínica del sector oriente porque se encontraría con un cuadro gripal”, declaró la comunicadora en sus redes sociales.

Posteriormente, otros portales de noticias aseguraron que Luis Miguel se encontraba estable y recibió tratamiento médico.

¿Qué le pasó a Luis Miguel en Chile?

Algunos internautas comentaron que durante el primer concierto en el Movistar Arena, de Santiago, tuvo una tos persistente que interrumpió en algunas ocasiones el concierto.

Incluso en más de una vez, apuntó el micrófono al público para que ellos corearan sus canciones mientras él refrescaba un poco la garganta; sin embargo, el show terminó con una ola de aplausos y ovaciones.

Fans preocupados por la salud de Luis Miguel

Desde la primera aparición de Luis Miguel en Argentina, sus fans se mostraron preocupados por su estado de salud, ya que se le vio más delgado; incluso algunos señalaron que se trataba de un doble.

Debido a lo delgado que lució en sus primeros shows en Argentina, algunas personas comenzaron a difundir la teoría de que “El Sol” estaría utilizando dobles en sus conciertos. En redes sociales circuló dicha teoría que dejó todo tipo de reacciones.

