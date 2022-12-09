Lula da Silva, presidente electo de Brasil, presenta su gabinete

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente electo de Brasil, presentó este viernes al gabinete que lo acompañará para gobernar al país a partir del próximo año.

Con la presentación de su gabinete, Lula da Silva puso fin a las especulaciones sobre los nombramientos, especialmente sobre el cargo asumiría Fernando Haddad, ex alcalde de Sao Paulo, quien quedará al frente del Ministerio de Finanzas.

Estamos trabalhando pela reconstrução do Brasil! Primeiros ministros do novo governo do Brasil escalados! 🇧🇷 — Lula (@LulaOficial) December 9, 2022

¿Quiénes serán los ministros en el gabinete de Lula da Silva?

Además de Fernando Haddad como ministro de Finanzas, el gabinete de Lula da Silva también estará integrado por Mauro Vieira como ministro de Relaciones Exteriores.

El excongresista José Mucio será ministro de Defensa, el gobernador de Bahía Rui Costa como jefe de Gabinete y al exgobernador del estado de Maranhao Flavio Dino como ministro de Justicia.

Los inversionistas esperaban ansiosamente la elección de Lula da Silva para dirigir la economía, inquietos por su anuncio de una propuesta multimillonaria para aumentar el gasto social a partir del próximo año, un esquema que la cámara baja parlamentaria aún debe votar.

Lula también dijo que había estado en conversaciones con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados de Brasil para hacer "lo mejor para el pueblo de Brasil".

El futuro ministro de Justicia, Dino, anunció que Andrei Rodrigues sería nombrado jefe de la Policía Federal. Rodrigues estuvo anteriormente a cargo de la seguridad de Lula durante una tensa campaña marcada por incidentes de alto perfil de violencia armada.

Lula da Silva asumirá la presidencia de Brasil el 1 de enero después de derrotar por poco al titular de extrema derecha Jair Bolsonaro en octubre.

Aunque Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, presentó un requerimiento para impugnar las elecciones de Brasil 2022, realizadas el mes pasado.

Bolsonaro presentó ante el Tribunal Electoral Federal de Brasil (TSE) un documento en que alegó que los votos de algunas máquinas deberían ser invalidados. No obstante su petición no fue aprobada.

